Пезешкиан ва Алиев вохӯрданд

Бино ба гузориши хабарии АБНА, Масъуд Пезешкиан, президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Илҳом Алиев, президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон, дар ҳошияи баргузории нишасти сарони кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва нишасти экологӣ Каспий дар Туркманистон вохӯрда, гуфтугӯ карданд
Дар ин вохӯрӣ, охирин вазъи муносибатҳои дуҷониба ва раванди ҳамкориҳои муштарак миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷумҳурии Озарбойҷон баррасӣ гардид. Ҳар ду тараф бо таъкид бар муносибатҳои хуб ва ҳамсоягии ду кишвар, бар аҳамияти истифода аз имкониятҳои мавҷуда барои рушд ва амиқтар намудани муносибатҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногун таъкид карданд
Президентҳои ду кишвар инчунин бо ишора ба созишномаҳо ва лоиҳаҳои муштарак, бар зарурати тезонидани раванди иҷрои созишномаҳои бадастомада, анҷом додани лоиҳаҳои дар ҷараён ва тақвият бахшидан ба соҳаҳои ҳамкории мутақобила таъкид карданд
Дар ин вохӯрӣ, бар иродаи муштараки ду кишвар барои густариш ва тақвият бахшидан ба ҳамкориҳои дуҷониба дар тамоми соҳаҳои мавриди таваҷҷуҳ, аз ҷумла соҳаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, транзитӣ ва минтақавӣ таъкид гардид. Инчунин, идомаи машваратҳо ва гуфтугӯҳои созанда миёни масъулони ду кишвар, дар ростои пешбурди ҳадафҳои муштарак ва тақвият бахшидан ба муносибатҳои дӯстонаи Теҳрон ва Боку, мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифт
Your Comment