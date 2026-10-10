Боқирзода: Мардуми Эрон аз ояндаи худ даст намекашанд

Бино ба гузориши хабарии АБНА, Алӣ Асғар Боқирзода дар нишасти намояндагони ҷавони Иттиҳоди байналмилалии байнипарлумонӣ (IPU) ки дар Арушаи Танзания баргузор мешавад, бо таъкид бар он ки ҷавонон ояндаи ҷаҳонро муайян мекунанд, изҳор дошт: Ман имрӯз аз тарафи насле сухан мегӯям, ки мехоҳад зиндагӣ кунад, омӯзад, варзиш кунад, оила ташкил диҳад ва ояндаи беҳтар созад
Намояндаи мардуми Бобулсар ва Фаридункунор дар Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо баённ он ки яке аз муҳимтарин пояҳои ҳукумати хуби нек шунидани садои мардум аст, афзуд: Имрӯз дар ин нишаст, ман садои ҷавонони Эрон ҳастам ва саволҳои онҳоро дар бораи ҳуқуқи башар, амният, рушд ва ояндаи насли ҷавон ба миён мегузорам
Боқирзода бо ишора ба ҳамлаҳои Амрико ва режими сионистӣ ба марказҳои ғайринизомӣ дар Эрон, тасреҳ кард: Ҳангоме ки беморхонаҳо, марказҳои кӯмакрасонӣ ва Ҳилоли Аҳмар, донишгоҳҳо ва зерсохтҳои ҳаётан муҳими кишвар мавриди ҳамла қарор мегиранд ва мардум бо таҳрими дору ва таҷҳизоти тиббӣ рӯбарӯ мешаванд, ин савол ба миён меояд, ки ҷойгоҳи ҳуқуқи башар куҷост
Вай идома дод: Чӣ гуна метавон аз тавонмандсозии ҷомеаҳо сухан гуфт, дар ҳоле ки зерсохтҳои марбут ба мардум ва ояндаи ҷавонон ҳадафи ҳамла қарор мегиранд? Чӣ гуна метавон аз имкониятҳои баробар барои ҷавонон сухан гуфт, вақте умеди як бемор барои идомаи зиндагӣ ба хатар меафтад, ояндаи илм ва дониши як насл осеб мебинад ва ҳаққи як миллат барои рушд ва пешрафт бо таҳдид рӯбарӯ мешавад
Намояндаи ҷавони Эрон дар ин нишаст бо пешниҳоди ин савол, ки «Оё ин ҳамон ҷаҳонест, ки қарор аст барои насли оянда бисозем?», бар зарурати таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба паёмадҳои инсонӣ ва рушдии ҳамлаҳо ба зерсохтҳои ғайринизомӣ таъкид кард
Боқирзода дар идома бо интиқод аз амалҳои Амрико ва режими сионистӣ гуфт: Ин ҳамлаҳоро наметавон танҳо хатои ҳисобкунӣ ё хатои инсонӣ номид. Ба гуфтаи вай, гузоришҳои ҳақиқатёб низ нишон додаанд, ки ин амалҳо қасдона ва ҳадафманд будаанд ва амният, каромати инсонӣ, ҳаққи ҳаёти мардуми Эрон ва роҳи рушд ва пешрафти кишварро ҳадаф қарор додаанд
Your Comment