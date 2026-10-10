Роҳбари инқилоб: нишонаҳои таъсири равшани Фароҷо дар ҷангҳои охирин ошкортар шуд

Бино ба гузориши хабарии Меҳр, Мақоми муаззами роҳбар дар паёме, ки ба муносибати Ҳафтаи қувваҳои интизомӣ нашр шудааст, овардаанд: нақши равшани Фароҷо дар сатҳҳои гуногун аз қаторҳои фармондеҳӣ ва ситодӣ то калонтаринҳо ва посгоҳҳо барои таъмини амният дар солҳои охир бештар барҷаста гардидааст ва нишонаҳои ин таъсир дар ҷангҳои таҳмилии дуюм ва сеюм ошкортар шуд
Ин амният андозаҳои гуногуни иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва осоиши умумиро дар ҷомеа фароҳам меорад ва чунин хидмати арзишманд илова бар ҷиҳод дар роҳи Худо, аз пуштибонии қавии иҷтимоӣ бархӯрдор аст. Нақши равшани Фароҷо дар сатҳҳои гуногун аз қаторҳои фармондеҳӣ ва ситодӣ то калонтаринҳо ва посгоҳҳо барои таъмини амният дар солҳои охир бештар барҷаста гардидааст ва нишонаҳои ин таъсир дар ҷангҳои таҳмилии дуюм ва сеюм ошкортар шуд. Тамаркуз ва исрори душмани ҷинояткори амрикоӣ-сионистӣ барои зарба задан ба қаторҳои гуногуни Фароҷо аз болотарин сатҳҳо то сарпанҷаҳои он низ аҳамияти ин ниҳодро беш аз пеш ошкор намуд. Аммо ин кӯшиши мазбӯҳона ва зарбаҳои хабонатолуд ба рукнҳои тартиб ва амнияти ҷомеа, ки мисли он дар тӯли таърих вуҷуд надорад, боиси он нашуд, ки қувваҳои шуҷои Фароҷо заррае аз вазифаи худ қафо бинишинанд ва ҳатто дар кӯчаҳо ва мошинҳо ҳамон нақш ва вазифаҳоеро, ки дар ҷойҳо ва қароргоҳҳои худ иҷро мекарданд, ба анҷом расониданд
Your Comment