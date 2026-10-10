Қолибоф ба Рубио: Шумо дар баробари эрониён зону хоҳед зад

Бино ба гузориши хабарии АБНА, Муҳаммадбоқир Қолибоф дар вокуниш ба ёвагӯии охири Марко Рубио, вазири хориҷаи Амрико, дар бораи тамаддуни Эрон дар ҳисоби корбарии худ навишт: Дар тӯли таърих, мо эрониён бо касоне рӯбарӯ шудаем, ки худро хоҷагони ҷаҳон эълон карданд ва кӯшиш карданд тамаддунҳои қадимиро аз саҳифаи рӯзгор маҳв кунанд
Вай афзуд: Онҳо бо оташ ва шуъла омаданд, аммо бо хок ва хорӣ рафтанд
Қолибоф тасреҳ кард: Касоне, ки дар ҷустуҷӯи мероси Искандар ҳастанд, сарнавишти Валерианро хоҳанд дошт; шумо зону хоҳед зад
Your Comment