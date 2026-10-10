  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қолибоф ба Рубио: Шумо дар баробари эрониён зону хоҳед зад

10 Октябр 2026 - 22:53
News ID: 1876286
Source: ABNA
Қолибоф ба Рубио: Шумо дар баробари эрониён зону хоҳед зад

Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар вокуниш ба даъвоҳои Марко Рубио навишт: Касоне, ки дар ҷустуҷӯи мероси Искандар ҳастанд, ба сарнавишти Валериан дучор хоҳанд шуд; шумо зону хоҳед зад!

Бино ба гузориши хабарии АБНА, Муҳаммадбоқир Қолибоф дар вокуниш ба ёвагӯии охири Марко Рубио, вазири хориҷаи Амрико, дар бораи тамаддуни Эрон дар ҳисоби корбарии худ навишт: Дар тӯли таърих, мо эрониён бо касоне рӯбарӯ шудаем, ки худро хоҷагони ҷаҳон эълон карданд ва кӯшиш карданд тамаддунҳои қадимиро аз саҳифаи рӯзгор маҳв кунанд

Вай афзуд: Онҳо бо оташ ва шуъла омаданд, аммо бо хок ва хорӣ рафтанд

Қолибоф тасреҳ кард: Касоне, ки дар ҷустуҷӯи мероси Искандар ҳастанд, сарнавишти Валерианро хоҳанд дошт; шумо зону хоҳед зад

Your Comment

You are replying to: .
captcha