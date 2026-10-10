Расонаи сионистӣ фош кард; пинҳонкории Исроил дар бораи буҳрони иқтисодӣ

Бино ба гузориши хабарии АБНА, пойгоҳи сионистии Тилм бо нашри мақолае ба қалами Юсуф Зайро таъкид кард, ки ривоятҳои расонаие, ки дар режими сионистӣ паҳн шудаанд, дар бораи муқовимати иқтисодӣ ва нишондиҳандаҳои мусбии биржа дуруст нестанд ва гумроҳкунанда мебошанд
Бар асоси ин гузориш, таблиғоти расонаии режими сионистӣ дар бораи беҳбуди шароити иқтисодӣ ҳам дар сояи ҷангҳои доимии аз соли 2023 ҳамчун пӯшише барои асоснок кардани ин ҷангҳо истифода мешавад. Дар ҳоле ки иқтисоди режим зарбаҳо ва зарарҳои вазнинро таҳаммул кардааст
Афзоиши хароҷот ва ҷаҳиши бесобиқа дар касри буҷет
Хароҷоти мустақими ҷанг боиси афзоиши чандкаратаи хароҷоти низомӣ дар режими сионистӣ шудааст. Ин афзоиш ба маънои боло рафтани хароҷоти солона ба андозаи 55 миллиард шекел аст; яъне бори молиявии иловагии 5 ҳазор шекелӣ барои ҳар як сионист ва 15 ҳазор шекелӣ барои ҳар як хонаводаи исроилӣ дар сол таҳмил мешавад
Илова бар ин, касри буҷети умумӣ ба шакли бесобиқа афзоиш ёфтааст. Ин рақам, ки дар соли 2022 танҳо 1.8 фоиз буд, дар соли 2023 ба 7.1 фоиз расид ва дар соли 2024 ба 9 фоиз афзоиш ёфт
Қарзҳои умумӣ низ аз 60.5 фоиз ба 68.5 фоизи маҳсулоти дохилии умумӣ афзоиш ёфтааст
Кабинети режими сионистӣ барои ҷуброни ин шароит ба афзоиши андозҳои ғайримустақим ва коҳиши буҷети хидматрасониҳои умумии шаҳрӣ ба монанди тандурустӣ ва маориф даст задааст
Буҳрони иқтисодӣ дар режим танҳо ба буҷети мустақим маҳдуд намешавад, балки хароҷоти ғайримустақими ношӣ аз коҳиши талабот ва амиқтар шудани рукуди иқтисодиро низ дар бар мегирад. Дар ин мақола ба баъди сеюме ишора шудааст, ки пинҳон буд ва дар нақшаҳои бозори биржа дида намешавад. Ин хароҷот аз даст рафтани сармояи инсонӣ ва афзоиши хавфҳоеро дар бар мегирад, ки монеи сармоягузорӣ мешаванд
Your Comment