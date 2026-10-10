Ансоруллоҳ: Яман як қадам то поёни қаймони Арабистони Саудӣ боқӣ мондааст

Бино ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз Ал-Масӣра, Алӣ ал-Имод, узви дафтари сиёсии Ансоруллоҳи Яман таъкид кард, ки Яман ба марҳилае расидааст, ки танҳо як қадам то поён додани қатъии дахолатҳо ва қаймони Арабистони Саудӣ ва қувваҳои хориҷӣ боқӣ мондааст
Вай изҳор дошт, ки Яман ба ҷойгоҳи олӣ ва пешрав дар сатҳҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва ҳукуматӣ даст меёбад, ки сазовори таърихи қадим ва амиқи исломӣ, арабӣ ва марказии он аст. Вай инчунин бар зарурати идомаи иштироки фаъол ва сарнавиштсоз барои ба даст овардани пирӯзии комил ва таҳқиқи ҳадафҳои миллати Яман дар роҳи рифоҳ, озодӣ ва истиқлол таъкид кард
Ал-Имод тангнаи Боб-ул-Мандабро муҳимтарин унвон дар ин набард донист ва таъкид кард, ки ин ҷанг барои ҳар касе, ки ба он ворид шавад, бо бохт ҳамроҳ хоҳад буд. Зеро ҳар касе, ки ба эътилоф алайҳи Яман ворид шудааст, ё аз майдон баромадааст ё ба сабаби мушкилоти дохилии худ фурӯ пошидааст
Вай ба фишорҳои густурдаи Амрико барои тела додани тарафҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла Туркия, Покистон ва Қатар ба ин набард ишора кард ва аз кӯшишҳо барои бозсозии гурӯҳҳои такфирӣ ва ДОИШ бо пӯшиши номҳои нави маҳаллӣ монанди «Ал-Амолиқа», «Тавориъ» ва «Диреъ-ул-Ватан» хабар дод ва таъкид кард, ки Яман бо бархӯрдорӣ аз тавонмандиҳо, зарфиятҳо ва иродаи артиши худ, қодир ба ҷазо додани таҷовузгарон, дарҳам кӯбидани ҳадафҳои онҳо ва ҳифзи ҳокимияти худ аст
Ал-Имод низоми Саудӣро дасти иҷроии лоиҳаҳои сионистӣ донист, ки моҳияти ҷинояткории худро тавассути саркӯби мухолифон ва қатли Ҷамол Хошуқҷи рӯзноманигори саудӣ бо арра нишон додааст
Ал-Имод бо ишора ба силсилаи ҷиноятҳои ин низом дар Яман ва Наҷд, гуфт, ки ин низом танҳо забони қудратро мефаҳмад ва дар сояи вобастагии расонаӣ ва дастгирии молиявӣ барои таҳрик ва хунрезӣ, наметавон ӯро бо забони инсоният ё бародарӣ қонеъ кард
Вай дар таҳлили дақиқи саҳнаи сиёсӣ ва низомӣ, тасреҳ кард, ки Муҳаммад бин Салмон бо чароғи сабз ва дастгирии Амрико, барои шӯълавар кардани ҷанг ва ҳифзи манфиатҳои сионистӣ, қудратро ба ҳисоби хонадони Саудӣ тасарруф кардааст. Бин Салмон омода аст барои ҳифзи ҷойгоҳи худ дар маснади қудрат, Арабистони Саудӣ, нафт, иқтисод ва ҳатто ҳавопаймоҳояшро ба оташ кашад
Your Comment