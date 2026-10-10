Стратегияи интихоботии Трамп ва хатарҳои пешрӯи Эрон то нимаи январ

Ҳусейн Раҷоӣ, коршиноси сиёсӣ; Доналд Трамп хуб огоҳ аст, ки дар сурати шикасти эҳтимолӣ дар интихоботи миёнаи Конгресси Амрико, танҳо ду моҳи тиллоӣ (аз нимаи ноябр то нимаи январ) пеш аз ташкили Конгресси нав барои ҳалли парвандаи Эрон дар ихтиёри ӯ боқӣ мемонад. Аз назари ӯ, ба даст овардани пирӯзии қатъӣ бар зидди Эрон танҳо роҳи раҳоӣ аз фишори Конгресси демократ аст. Аз ҳамин рӯ, ин гумон, ки ин «қиморбоз» бори дигар ояндаи худ ва кишварашро ба хатар меандозад ва тамоми тавону қувваи низомӣ, иқтисодӣ ва сиёсии Амрикоро барои ба зону даровардани миллати Эрон сарф мекунад, аз зеҳн дур нест. Дар сурати пирӯзии ҷумҳурихоҳон дар интихобот низ, стратегияи ӯ ҳамон қурбонӣ кардани захираҳои миллати Амрико ба фоидаи манфиатҳои шахсии худ ва наздиконаш хоҳад буд; бо ин фарқ, ки дар он сенария, ӯ имконияти ду солро барои даргирӣ бо миллати Эрон хоҳад дошт
Аз тарафи дигар, Трамп намехоҳад пеш аз интихоботи миёна ба ҷанги густурда ва тӯлонӣ бо Эрон даргир шавад. Чунин набард метавонад буҳрони энергетикиро дар Амрико шиддат бахшад ва бо афзоиши норозигии умумӣ, шикасти вазнинтареро барои ҷумҳурихоҳон дар Конгресс рақам занад. Трамп ба дастгирии ин намояндагон бар зидди аксарияти эҳтимолии демократҳо ба шакли шадид ниёз дорад ва аз даст додани дастгирии онҳо ё суқути ҷойгоҳи ҳизбии ӯ зарбаи маргбор ба ояндаи сиёсии ӯ хоҳад буд. Дар чунин шароит, аз дидгоҳи ӯ ва тими мушовиронаш, анҷом додани амалиёти зарбавӣ ва пурсарусадо ва баъдан эълони поёни ҷанг интихоби мусоидтарест то ба раъйдиҳандагони норозӣ аз вазъи қиматҳо ҳадди ақал эҳсоси пирӯзиро талқин кунад
Ороиши низомии чанд ҳафтаи охири амрикоиҳо дар минтақа ва ройзаниҳои онҳо бо мақомоти исроилӣ ва сарони кишварҳои аврупоӣ ва арабӣ гувоҳи вуҷуди чунин тарҳест. Нақшаҳое монанди ҳамлаи ҳамзамон ба кӯҳи Келанг ва ҳадафҳои террор дар рӯзи ҳафтуми октябр (солагарди амалиёти Тӯфони Ал-Ақсо), метавонист ҳам кӯмаки шоиста ба Нетаняҳу дар интихоботи Исроил бошад ва ҳам ба вазъи Трамп ва ҷумҳурихоҳон дар интихоботи Конгресс кӯмак кунад
Сабаби он ки чаро иҷрои ин нақша бо таъхир рӯбарӯ шудааст, дар ду омил ҷустуҷӯ кардан мумкин аст: Аввалан, чунин тарҳ бар ин пешфарз асос ёфтааст, ки эълони поёни ҷанг дасти Эронро барои посухи густурда мебандад ва тарафи эронӣ ҳадди аксар ба ҳадаф гирифтани пойгоҳҳои низомии аз пеш вайроншудаи Амрико бас карда мешавад. Омили дуюм ин аст, ки самарабахшии ин нақша вобаста ба дастрас будани ҳадафҳои террор ва эҷоди ошӯби дохилӣ дар Эрон аст
Your Comment