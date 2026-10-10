Путин ба Трамп: Созишнома бо Эрон зарур аст

Бино ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз Ал-Майёдин, Юрий Ушаков, муовини президенти Русия таъкид кард, ки Владимир Путин дар ҷараёни гуфтугӯи телефонӣ бо Доналд Трамп, президенти Амрико, ба ин нукта ишора кард, ки вариантҳои сиёсӣ дар раванди марбут ба Эрон ҳанӯз пойдор аст
Путин илова кард, ки ба даст овардани созишнома ҳанӯз мумкин ва зарур аст
Ушаков баён кард: Путин ба Трамп иблоғ кард, ки Украина раванди музокирот дар бораи буҳрони ин кишварро тавассути анҷом додани ҳамлаҳо ҳангоми интихоботи Маҷлиси Думаи Русия аз байн бурд
Путин инчунин дар бораи тадбирҳои талофии Москва алайҳи Киев бо Трамп суҳбат кард
Трамп низ гуфт, ки ин паёмҳоро ба ҳайати музокиракунандаи Украина дар Майамии Амрико иблоғ мекунад
Your Comment