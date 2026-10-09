Исломӣ: Мо ғанисозӣро тарк намекунем; уранро таҳвил намедиҳем

Ба гузориши хабарии АБНА, Муҳаммад Исломӣ, роҳбари Созмони энергетикаи атомии Эрон, имрӯз бегоҳ ва дар ҳошияи маросими тарҳими волидаи роҳбари Созмони барномарезӣ ва буҷет гуфт: Ғанисозӣ ҷузъи ҷудонашавандаи раванди ҳастаӣ аст ва мо ба ҳеҷ ваҷҳ онро тарк намекунем. Магар мешавад, ки ту нуқтаи оғози равандро надошта бошӣ, баъд даъво кунӣ, ки саноати ҳастаӣ дорӣ? Саноати ҳастаӣ муҳаррики пешбари илм ва технология аст.
Ӯ идома дод: Худи амрикоиҳо ва ҳамин раисҷумҳури феълӣ, дар санади рушди миллӣ ва амнияти миллӣ ва дифои миллии кишварашон, технологияи ҳастаиро дар афзалияти рушд қарор додаанд ва ҳамаи кишварҳо барномаи ҳастаии худро шитобон пайгирӣ мекунанд.
Роҳбари Созмони энергетикаи атомӣ тасреҳ кард: Инҳо фиребкорӣ ва дурӯғ аст. Он чизе ки мусаллам аст, пешрафти як миллат аст; миллити Эрон ки миллити ҷо монда нест, миллити тарази аввал аст ва миллити боистеъдод аст.
Исломӣ гуфт: Кишвари Эрон кишвари пурзахира аст. Ҳаққи пешрафт ва марзи дониш ҳаққи миллити Эрон аст ва мо кӯтоҳ намеоем.
Роҳбари Созмони энергетикаи атомии Эрон дар идома таъкид кард: Уранро таҳвил намедиҳем; аз ин хабарҳо нест.
Your Comment