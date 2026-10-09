Бақоӣ: Варъакснамоии воқеият паймоншиканиҳои Амрикоро намепӯшонад

Ба гузориши хабарии АБНА, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар посух ба иддаои Марко Рубио, вазири корҳои хориҷии Амрико, ки «Эрон чанд маротиба фурсати тавофуқро аз даст додааст», гуфт: Варъакснамоии ҳақоиқи таърихӣ наметавонад воқеияти паймоншикании такрории Амрикоро аз зеҳни афкори умумӣ дур кунад.
Бақоӣ бо ишора ба бадъаҳдиҳои такрории Амрико аз ҷумла хуруҷи якҷониба аз тавофуқи ҳастаӣ дар соли 2018, хароб кардани равандҳои дипломатӣ ва таҷовузи низомӣ алайҳи Эрон ҳангоми музокирот ва минбаъд нақзи тафоҳуми мурраххи 28 хуздодмоҳ, Амрикоро масъули ноамнии мавҷуда дар минтақа ва паёмадҳои иқтисодии он дар Амрико ва ҷаҳон донист ва таъкид кард: Фарофиканӣ ва навсонгуфторӣ наметавонад талаби афкори умумии Амрико ва ҷаҳонро барои посухгӯ кардани сабабкорони ҷанги ғайриқонунӣ ва ҷиноятҳои содиршударо зери соя қарор диҳад.
Посухи Эрон ба пешниҳодҳои Амрико тавассути миёнаравҳо пешниҳод мешавад
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ ҳамчунин дар посух ба саволе дар бораи охирин таҳаввулот дар музокироти Эрон-Амрико гуфт: Млоҳизаҳо ва шартҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон барои хотима додани ҷанги таҳмилӣ дар ҳамаи ҷабҳаҳо ва баргардонидани амният ба минтақаи Халиҷи Форс ва Тангаи Ҳурмуз, ба навъи сареҳ ва қотеъ табйин шудааст ва нисбат ба пешниҳодҳои тарафи муқобил низ посухи лозим тавассути миёнаравҳо пешниҳод хоҳад шуд.
Бақоӣ тасреҳ кард: Табодули паём байни Эрон ва Амрико тавассути миёнаравҳо сурат мегирад.
Your Comment