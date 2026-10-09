Генерал-майор Изедӣ: Мо барои дифоъ аз Тангаи Ҳурмуз омодагии комил дорем

Ба гузориши хабарии АБНА, генерал-майор Мустафо Изедӣ, ҷонишини фармондеҳи кулли Сепози Посдорони Инқилоби Исломӣ, бо ишора ба омодагии ягонҳои Сепози Посдорони Инқилоби Исломӣ дар минтақаи Халиҷи Форс ва Тангаи Ҳурмуз гуфт: Нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, бо омодагии размӣ ва тавонмандиҳои амалиётӣ, вазифаи ҳифз ва дифоъ аз ин минтақаи роҳбурдиро пайгирӣ мекунанд.
Ӯ афзуд: Размандагони қароргоҳи Мадинатун-Нур фарзандони ин обу хок ҳастанд ва дар ягонҳои размӣ, ки ёдгори давраи дифои муқаддас ва муҷоҳидаҳои шаҳидоне чун шаҳид Сулаймонӣ, шаҳид Харрозӣ ва шаҳид Бокирӣ ҳастанд, бо фармондеҳони иродаманд ва размандагони омода, барои дифоъ аз ин минтақаи роҳбурдӣ омода ҳастанд.
Генерал-майор Мустафо Изедӣ баён кард: Ин размандагон бо иродаи пӯлодин, нақшаҳои амалиётии қавӣ ва баҳрагирӣ аз тактика ва техникаҳои пешрафта, худро барои дифои сарнавиштсоз аз ин минтақа дар баробари душман омода кардаанд.
Ҷонишини фармондеҳи кулли Сепози Посдорони Инқилоби Исломӣ гуфт: Тангаи Ҳурмуз ба миллити Эрон тааллуқ дорад ва фарзандони ин обу хок дар нерӯи заминӣ, нерӯи баҳрӣ ва нерӯи ҳавофазои Сепоз, дар канори бародарони худ дар артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, чун яди воҳид вазифаи ҳифз ва дифоъ аз ин минтақаро ба уҳда доранд.
Ӯ идома дод: Боздидҳои анҷомшуда аз ин минтақаҳо нишон медиҳанд, ки ҳамон фарзандони размандагони давраи дифои муқаддас, ки дар баробари қудратҳои ҷаҳонӣ истодаанд ва پیرӯзии бузургро барои миллити Эрон рақам заданд, имрӯз низ ҳамон роҳро идома медиҳанд.
Генерал-майор Изедӣ бо ишора ба омодагии размандагон дар минтақа гуфт: Тангаи Ҳурмуз имрӯз дар ихтиёр ва таҳти назорати размандагони ислом қарор дорад ва иқдомоти дифоӣ ва омодагиҳои размӣ дар ин минтақа рӯз ба рӯз васеътар ва қавитар мешавад.
Your Comment