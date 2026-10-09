Вокуниши Арағчӣ ба пинҳонкории СЕНТКОМ аз хисороти воридшуда ба артиши Амрико

Ба гузориши хабарии АБНА, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо дар яке аз саҳифаҳои худ дар фазои маҷозӣ навишт: «Дар моҳи май, хадамоти таҳқиқотии Конгресси Амрико эътироф кард, ки нерӯҳои мусаллаҳи Эрон 42 фарҳоди ҳавопаймоҳои низомии Амрикоро аз гардиш хориҷ кардаанд. Ҳоло ин рақам ба 81 фарҳод расидааст. Шумораи воқеӣ ба маротиб бештар аст. Далел? СЕНТКОМ иҷозат намедиҳад ҳатто як сенатори Конгресс аз пойгоҳҳое, ки даъво мекунад вазъияташон комилан муқаррарӣ аст, боздид ва онҳоро баррасӣ кунад. Шумо наметавонед мардумро барои ҳамеша фиреб диҳед.»
9 Октябр 2026 - 22:38
News ID: 1875826
Source: ABNA
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо дар вокуниш ба пинҳонкории СЕНТКОМ аз хисороти воридшуда ба артиши Амрико, таъкид кард: Шумо наметавонед мардумро барои ҳамеша фиреб диҳед.
Your Comment