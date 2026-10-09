Амрико ва режими сионистӣ ҷинояткортарин душманони давраи муосир ҳастанд

Ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз ал-Масира, роҳбари ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман дар суханронӣ ба муносибати даҳумин солгарди куштори бузурги бо номи «ҷинояти солон» ки як маросими мотам дар Сано ҳадафи ҳамлаи ҳавоии артиши Саудӣ қарор гирифт ва даҳҳо шаҳид ва захмӣ ба ҷой гузошт, ба баррасии тозатарин таҳаввулоти Яман ва минтақа пардохт.
Режими сионистӣ ва Амрико ҷинояткортарин душманони давраи муосир ҳастанд
Сайид Абдулмалик Бадруддин ал-Ҳусӣ дар ин суханронӣ гуфт: Душманон бар саркашӣ, ҷиноят, зулм ва тоғути худ меафзоянд ва дар асри мо, душмани сионистӣ, Амрико ва дигар ҳомиёни ин режим, аз барҷастатарин мисолҳои ин ҷиноят ҳастанд. Ҳамчунин таҷовузкорони Саудӣ аз барҷастатарин мисолҳои сарсахттарин душманон дар давраи муосир ва дар арсаи арабӣ ва исломии мо ҳастанд. Низоми Саудӣ худро ҳомили парчами ислом муаррифӣ мекунад ва ибораи тавҳидро бар парчами миллии худ қарор додааст, дар ҳоле ки шамшери ин парчам танҳо дар баробари миллити мо аз ғилоф берун кашида шудааст. Шамшери мавҷуд дар парчами Арабистони Саудӣ ҳеҷ гоҳ дар баробари душманони уммат ба ҳаракат дарнаёмадааст ва ҳатто як бор низ дар баробари онҳо мавқеъ нагирифтааст. Кай таҷовузкорони Саудӣ ҳатто як мавқеи низомӣ дар баробари Амрико ва Исроил гирифтаанд?
Шамшери мавҷуд дар парчами Саудӣ ҳеҷ гоҳ дар баробари душманони уммат ба ҳаракат дарнаёмадааст
Ал-Ҳусӣ идома дод: Душмани Саудӣ дар таъйини ҳадафҳое, ки ҳамла ба онҳо сурат мегирад, ба Амрико ва Англия такя мекунад. Шиваи Арабистони Саудӣ дар таҷовуз ба Яман, бар асоси равиши сионистӣ, шайтонӣ ва золимонаест, ки бо арзишҳо ва таълимоти ислом, арзишҳои фитрӣ ва қонунҳои байналмилалӣ дар тазод аст. Ташкилотҳои низомие, ки душмани Саудӣ онҳоро тарбия мекунад, бо асирон ба шиваи ваҳшиёнае рафтор мекунанд, ки ҳеҷ иртиботе бо таълимот ва арзишҳои ислом ва низ одатҳои фитрии мардуми Яман надорад. Саҳнаҳое, ки ҳар бинанда мушоҳида мекунад, саҳнаҳои дардовари занон, кӯдакон, шаҳидон ва маҷрӯҳон ва хонаводаҳои онҳост, ки бар асари иқдомоти таҷовузкорони Саудӣ доғдор шудаанд. Ҷинояти душмани Саудӣ алайҳи хонаводаи Алӣ Адлӣ дар Ҳаҷҷа, як хонаводаро ба таври комил нест кард ва таҷовузкорони Саудӣ ҳамчунон дар вилоятҳои дигар низ ба иртикоби ҷиноят идома медиҳад. Душмани Саудӣ шаҳрвандонро дар манзилҳо ва бозорҳои онҳо, монанди минтақаи Мафрақи Мавия, ҳадаф қарор медиҳад. Бозорҳо маҳалли ҷамъоварӣ ва дидори мардум ҳастанд ва ҳеҷ ибҳоме миёни манзилҳо ва бозорҳо бо ҷабҳаҳои набард вуҷуд надорад.
Your Comment