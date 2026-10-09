Эътирофи Reuters ва AFP ба амалиёти муваффақи Яман алайҳи Риёз

Ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз ал-Маядин, манобеи огоҳ дар гуфтугӯ бо Agence France-Presse эълом карданд, ки ҳадди ақал як ҳавопаймо дар фурудгоҳи Малик Холид дар Риёз баъд аз чанд соат аз вуқӯи инфиҷорҳои азим дар ин фурудгоҳ ба шиддат осеб дидааст.
Reuters низ ба нақл аз се манбаъ эълом кард, ки дуд мушоҳидашуда дар фурудгоҳи Риёз аз як ҳавопаймо бархоста буд.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман шаби гузашта эълом кард: Мо шабгоҳи панҷшанбе фурудгоҳи Малик Холид дар Риёзро бо ду мушки круз, фурудгоҳи Наҷронро бо як мушки боллистикӣ ва пойгоҳи ҳавоиро дар Хамис Мушайт бо як мушки боллистикӣ ҳадаф қарор додем.
Сартип Яҳё Сареъ дар бахши дигари паёми худ, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, афзуд: Ин ҳамлаҳо ба лутфи Худо бо дақиқ ва ибтилои мустақим анҷом шуданд ва боиси ихтилол дар тираддуди ҳавоӣ дар ду фурудгоҳ ва ворид шудани хисорот ба онҳо ва пойгоҳи ҳавоӣ шуданд.
Расонаҳо низ эълом карданд, ки ҳадди ақал се ҳавопаймо дар ҳамлаи мушкии нерӯҳои мусаллаҳи Яман ба фурудгоҳи Риёз осеб диданд, ки яке аз онҳо ба шиддат хароб шудааст.
Your Comment