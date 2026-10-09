Хезиши ҷаҳонӣ алайҳи ҷиноятҳои режими сионистӣ дар Ғазза

Ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз ал-Ҷазира, Эътилофи ҷаҳонӣ барои ҳимоят аз Фаластин бо садри баёния эълом кард, ки аз имрӯз ҷумъа ба муддати се рӯз фаъолиятҳои кампанияи байналмилалӣ барои эълони ҳимоят аз мардуми мазлуми Фаластин дар соли сеюми таҷовуз ба Навори Ғазза оғоз мешавад.
Бар асоси ин гузориш, эътилофи мазкур аз тамоми миллатҳо ва ҷунбишҳои мардумӣ ва ниҳодҳои ҳуқуқӣ хоҳиш кард, ки бо қудрат дар ин фаъолиятҳои ҳамоҳангшуда дар саросари ҷаҳон дар рӯзҳои ҷумъа, шанбе ва якшанбе ҳозир шаванд ва зарурати таваққуфи наслкушӣ аз ҷониби режими сионистиро фарёд зананд.
Ин эътилоф таъкид кард: Кӯчаҳо, порлумонҳо ва фазои маҷозиро ба маҳалле барои эълони ҳимоят аз Фаластин ва зарурати поёни ишғолгарии Исроил табдил диҳед. Иҷозат надиҳед, ки гузашти се сол аз куштор, харобӣ ва таҷовуз боиси оддӣ шудани ин ҷиноятҳо шавад. Масонияти сиёсии Исроил дар маҳофили байналмилалӣ аз ҷониби ҳукуматҳои ғарбӣ бахусус Амрико бояд мутаваққиф шавад.
Эътилофи ҷаҳонии ҳомии Фаластин як эътилофи мардумӣ буда, ки дар соли 2025 дар Лондон бо иштироки шахсиятҳои барҷастаи порлумонӣ ва ҳуқуқӣ таъсис ёфтааст.
Your Comment