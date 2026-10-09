Бозгашти киштии фарсудаи Линколн ба соҳилҳои Амрико

Ба гузориши хабарии АБНА ба нақл аз ал-Манор, киштии фарсудаи Абраҳом Линколн баъд аз як миссияи тӯлонӣ дар соҳили ғарбии Амрико лангар андохт. Хонаводаҳои низомиёни мустақар дар ин киштӣ дар бандари Сан-Диего воқеъ дар иёлати Калифорния баъд аз гузашти тақрибан як сол мунтазири дидани онҳо буданд, зеро пештар гузоришҳои сершумор дар бораи вазъияти рӯҳии номуносиби ин низомиён ва кӯшиш ба худкушӣ нашр шуда буд.
Киштии Линколн дар ноябри соли 2025 Калифорнияро ба сӯи Баҳри Чини Ҷанубӣ тарк кард ва баъд барои иштирок дар таҷовуз алайҳи Эрон ба минтақа фиристода шуд.
Миссияи беш аз 250 рӯзаи ин киштӣ дар обҳои минтақа боиси фарсуда шудани он ва эҷоди шароити номуносиби рӯҳӣ барои низомиёни Амрико гардид, ба тавре ки чанд нафар аз онҳо ба худкушӣ кӯшиш карданд.
Your Comment