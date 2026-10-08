Ҳуҷҷатул Ислом Қумӣ: Мо аз гуфтан дар бораи 7 октябр даст намекашем

Ба гузориши хабарнигори Абно, Ҳуҷҷатул Ислом Муҳаммад Қумӣ, роҳбари Созмони таблиғоти исломӣ, дар саҳифаи шахсии худ дар шабакаи иҷтимоии Вирастӣ, бо бузургдошти 7 октябр — солгарди амалиёти Тӯфони Ақсо навишт: Мо аз гуфтан дар бораи Рӯзи Худои 7 октябр даст намекашем. Сояи вазнини тарси он режими сионистиро раҳо намекунад. Онҳо дасту по мезананд, то зиндагии худро бо хунрезӣ ва дар ҷабҳаи ҳаштум (дурӯғҳо ва ривоятсозиҳои расонаӣ) пиҳ кунанд; аммо бештар дар ботлоқи нобудӣ фурӯ мераванд.
Салом ва дуруди Худо ба шаҳид Яҳё Синвор ва пуштибонон ва муҷоҳидони ӯ дар Тӯфони Ақсо, ки гуфт: «Суҳлу музокирае дар кор нест; ё пирӯз мешавем ё Карбало рӯй медиҳад.»
Your Comment