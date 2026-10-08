Тӯфони Ақсо масъалаи Фаластинро ба маркази муодилаҳои ҷаҳонӣ баргардонд

Маҳдӣ Шакибоӣ дар суҳбат, дар посух ба ин савол, ки ба назари шумо амалиёти Тӯфони Ақсо то чӣ андоза муодилаҳои сиёсӣ ва амниятии минтақаро тағйир дод ва кадом таҳаввулотро метавон муҳимтарин оқибатҳои он донист, изҳор дошт: Тӯфони Ақсо муодилаҳоеро, ки ҷараён доштанд, аз кӯшиши баъзе кишварҳо барои ба эътидол овардани муносибатҳо дар минтақа бидуни ҳалли масъалаи Фаластин, ба баргардонидани масъалаи Фаластин ба маркази муодилаҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ тағйир дод.
Вай идома дод: Бо кӯмаки амрикоиҳо ва баъзе кишварҳои минтақа ҷараёне ташаккул ёфта буд, ки кӯшиш мекард бидуни ҷалб кардани фаластиниҳо ба як масъалаи бузург, тавассути кишварҳои арабӣ раванди ба эътидол овардани муносибатҳо бо режими сионистиро пеш барад, то дар марҳилаи навбатӣ ба масъалаи Фаластин бипардозад.
Шакибоӣ афзуд: Тӯфони Ақсо ин равандро аз кор андохт ва кӯшишҳоеро, ки барои ба фаромӯшӣ супурда шудани масъалаи Фаластин сурат мегирифт, қатъ кард ва боиси он шуд, ки Фаластин боз дар маркази таваҷҷуҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ қарор гирад.
Вай гуфт: Муҳимтарин таъсири амалиёти 7 октябр ин буд, ки тасвиреро, ки режими сионистӣ ва ҳомиёни ғарбии он аз як низоми устувор дар минтақа пешниҳод мекарданд, ба чолиш кашид.
Узви Ҷамъияти дифоъ аз Фаластин таъкид кард: Масъалаи Фаластин, ки кӯшиш мешуд ба ҳошияи таҳаввулоти минтақа ронда шавад, бори дигар ба маркази сиёсати минтақавӣ ва байналмилалӣ баргашт.
Ҷанги Ғазза арзиши ба эътидол овардан бо режими сионистиро афзуд
Вай дар посух ба ин савол, ки оё метавон гуфт, ки яке аз муҳимтарин оқибатҳои Тӯфони Ақсо қатъ ё суст шудани раванди ба эътидол овардани муносибатҳои кишварҳои арабӣ бо режими сионистӣ буд ва ҷанги Ғазза то чӣ андоза ба ин раванд таъсир гузошт, гуфт: Ҳадди ақал дар заминаи густариши ба эътидол овардан, метавон гуфт, ки ин раванд қатъ ё ба шакли шадид суст шудааст ва таъсири ҷанги Ғазза дар ин замина комилан маҳсус буд.
Шакибоӣ идома дод: Пеш аз амалиёти Тӯфони Ақсо, музокироти ба эътидол овардани муносибатҳо байни Арабистони Саудӣ ва режими сионистӣ ҷараён дошт, аммо баъд аз ин амалиёт, ин раванд қатъ ё мураккаб шуд.
Your Comment