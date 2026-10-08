Машваратҳои мақоми олии низомии Урдун бо фармондеҳи нерӯҳои заминии СЕНТКОМ

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз Ар-Рай, Маҷдӣ Муҳаммад ал-Ҳаросис, роҳбари Ситоди муштараки артиши Урдун, ва Кевин Лиҳӣ, фармондеҳи нерӯҳои заминии СЕНТКОМ, роҳҳои амиқтар кардани шарикии низомиро дар сояи таҳаввулоти минтақа баррасӣ карданд.
Ал-Ҳаросис рӯзи чоршанбе аз «Кевин Лиҳӣ», фармондеҳи нерӯҳои заминии Фармондеҳии марказии Амрико ва ҳайати ҳамроҳи ӯ истиқбол кард ва якҷоя роҳҳои рушди ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии низомӣ байни нерӯҳои мусаллаҳи ду кишвар ва инчунин густариши шарикиҳои мавҷуда дар соҳаҳои мудофиаро бо ҳадафи тақвият бахшидан ба талошҳои муштарак барои дастгирии амният ва суботи минтақавӣ мавриди баҳс ва табодули назар қарор доданд.
Аз сӯйи дигар, «Лиҳӣ» аз нақши марказӣ ва ҳаётан муҳими Подшоҳии Урдун ва нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар дар таҳкими субот ва амният дар сатҳҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ қадрдонӣ кард.
Ин нишаст бо ҳузури ҷамъе аз фармондеҳон ва афсарони олии нерӯҳои мусаллаҳи Урдун ва вобастаи низомии Амрико дар Аммон баргузор шуд.
Your Comment