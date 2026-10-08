  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Машваратҳои мақоми олии низомии Урдун бо фармондеҳи нерӯҳои заминии СЕНТКОМ

8 Октябр 2026 - 10:24
News ID: 1875336
Source: ABNA
Машваратҳои мақоми олии низомии Урдун бо фармондеҳи нерӯҳои заминии СЕНТКОМ

Роҳбари Ситоди муштараки артиши Урдун имрӯз дар Аммон, пойтахти ин кишвар, бо фармондеҳи нерӯҳои заминии СЕНТКОМ ва ҳайати ҳамроҳи ӯ дидор кард.

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз Ар-Рай, Маҷдӣ Муҳаммад ал-Ҳаросис, роҳбари Ситоди муштараки артиши Урдун, ва Кевин Лиҳӣ, фармондеҳи нерӯҳои заминии СЕНТКОМ, роҳҳои амиқтар кардани шарикии низомиро дар сояи таҳаввулоти минтақа баррасӣ карданд.

Ал-Ҳаросис рӯзи чоршанбе аз «Кевин Лиҳӣ», фармондеҳи нерӯҳои заминии Фармондеҳии марказии Амрико ва ҳайати ҳамроҳи ӯ истиқбол кард ва якҷоя роҳҳои рушди ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии низомӣ байни нерӯҳои мусаллаҳи ду кишвар ва инчунин густариши шарикиҳои мавҷуда дар соҳаҳои мудофиаро бо ҳадафи тақвият бахшидан ба талошҳои муштарак барои дастгирии амният ва суботи минтақавӣ мавриди баҳс ва табодули назар қарор доданд.

Аз сӯйи дигар, «Лиҳӣ» аз нақши марказӣ ва ҳаётан муҳими Подшоҳии Урдун ва нерӯҳои мусаллаҳи ин кишвар дар таҳкими субот ва амният дар сатҳҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ қадрдонӣ кард.

Ин нишаст бо ҳузури ҷамъе аз фармондеҳон ва афсарони олии нерӯҳои мусаллаҳи Урдун ва вобастаи низомии Амрико дар Аммон баргузор шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha