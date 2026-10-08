  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Яман як паҳподи туркии тобеъи Арабистони Саудиро сарнагун кард

8 Октябр 2026 - 10:24
News ID: 1875335
Source: ABNA
Яман як паҳподи туркии тобеъи Арабистони Саудиро сарнагун кард

Нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом карданд, ки як паҳподи мусаллаҳи сохти Туркия ва тобеъи Арабистон сарнагун шудааст.

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Масира, «Яҳё Сареъ», сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом кард, ки ин нерӯҳо як паҳподи мусаллаҳи шиносоии навъи «Байрактар Ақинҷӣ» сохти Туркияро, ки тобеъи Арабистони Саудӣ буд, дар осмони вилояти Таиз сарнагун кардаанд.

Вай афзуд, ки ин паҳпод бо истифода аз силоҳи муносиб ҳадаф гирифта ва сарнагун шудааст.

Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман инчунин эълом кард, ки паҳподи мазкур ҳангоми иҷрои вазифа дар осмони вилояти Таиз ҳадаф гирифта шуд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha