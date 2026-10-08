Яман як паҳподи туркии тобеъи Арабистони Саудиро сарнагун кард

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Масира, «Яҳё Сареъ», сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман эълом кард, ки ин нерӯҳо як паҳподи мусаллаҳи шиносоии навъи «Байрактар Ақинҷӣ» сохти Туркияро, ки тобеъи Арабистони Саудӣ буд, дар осмони вилояти Таиз сарнагун кардаанд.
Вай афзуд, ки ин паҳпод бо истифода аз силоҳи муносиб ҳадаф гирифта ва сарнагун шудааст.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман инчунин эълом кард, ки паҳподи мазкур ҳангоми иҷрои вазифа дар осмони вилояти Таиз ҳадаф гирифта шуд.
Your Comment