Гурӯҳи амнияти миллии Амрико стратегияи худро нисбат ба Эрон ва Ансоруллоҳ баррасӣ кард

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз шабакаи АлҶазира, шабакаи NBC News-и Амрико ба нақл аз як мақоми Вашингтон иддао кард, ки Эрон ва Амрико дар чаҳорчӯби музокироти ғайримустақим, дар моҳи ҷорӣ дар Ню-Йорк дар бораи барномаи ҳастаии Эрон гуфтугӯ карданд.
Ин мақом афзуд, ки ду тараф дар ҷараёни музокироти ғайримустақими худ дар моҳи ҷорӣ дар Ню-Йорк, мавзӯи барномаи ҳастаии Эронро мавриди баҳс қарор доданд.
Мақоми амрикоӣ инчунин иддао кард, ки Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, бо гурӯҳи амнияти миллии худ дар бораи эҳтимоли аз сари нав оғоз кардани амалиёт алайҳи Эрон дар ҳафтаҳои оянда гуфтугӯ кардааст.
Бар асоси ин гузориш, Трамп инчунин варианти анҷом додани ҳамлаҳо алайҳи Эрон пеш аз баргузории интихоботи миёнамуҳлатро баррасӣ кардааст.
Мақомоти амрикоӣ ба NBC гуфтанд, ки гурӯҳи амнияти миллии ҳукумати Амрико инчунин стратегияи Вашингтонро нисбат ба Эрон ва ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман баррасӣ кардааст.
Як мақоми амрикоӣ дар ин бора афзуд, ки ҳукумати ин кишвар дар талош аст ба созишномае бо Эрон бирасад, ки масъалаҳои асосиро, аз ҷумла барномаи ҳастаии Эронро баррасӣ кунад.
Иддаои Axios: Пентагон барои аз сари нав оғоз кардани амалиёти низомӣ дар Эрон омода мешавад
Пойгоҳи хабарӣ Axios ба нақл аз чанд мақоми амрикоӣ иддао кард, ки Пентагон ба Фармондеҳии марказии Амрико (СЕНТКОМ) дастур додааст, ки омодагиҳоро барои аз сари нав оғоз кардани амалиёт дар Эрон ба анҷом расонад.
Axios инчунин ба нақл аз як мақоми Кохи Сафед гузориш дод, ки ҳамаи вариантҳо дар бораи Эрон дар ҳар вақт дар ихтиёри Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико қарор доранд.
Бар асоси ин гузориш, як мақоми Пентагон низ гуфт, ки вазифаи ин вазорат омода кардани вариантҳои низомӣ ва пешниҳоди онҳо ба Трамп аст.
Axios инчунин ба нақл аз манбаъҳои худ иддао кард, ки аз сари нав оғоз кардани амалиёти ҷангӣ дар Эрон метавонад ҳамла ба ҳадафҳо дар бахши энергетика, инфрасохтор ва таъсисоти ҳастаиро дар бар гирад.
Your Comment