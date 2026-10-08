Мамданӣ: Пули андози мо барои маблағгузории ҷиноятҳои ҷангии Исроил сарф мешавад

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз ABC News, Заҳрон Мамданӣ, шаҳрдори Ню-Йорк, имрӯз чоршанбе ба муносибати солгарди сеюми амалиёти ифтихорноки Тӯфони Ақсо баённомае содир кард.
Шаҳрдори Ню-Йорк амалҳои режими сионистиро шадидан танқид карда, онро мисоли наслкушӣ тавсиф кард.
Дар баённомаи рӯзи чоршанбеи ӯ омадааст, ки ин ранҷ на дар он рӯз оғоз шуд ва на дар он рӯз анҷом ёфт, балки «бо наслкушии харобиовару давомдори Исроил дар Ғазза идома ёфт». Ин ранҷ на дар он рӯз оғоз шуд ва на дар он рӯз анҷом ёфт; балки бо наслкушии харобиовару давомдори Исроил дар Ғазза идома ёфт; наслкушие, ки дар ҷараёни он беш аз 74 ҳазор фаластинӣ, аз ҷумла беш аз 21 ҳазор кӯдак кушта (шаҳид) шуданд. Ҳатто баъд аз барқарор шудани оташбаси иддаоӣ, беш аз 1400 фаластинии дигар ҷон бохтанд. Ин ранҷ бо ҳар бомбе, ки Исроил бар сари мошинҳои ёрии таъҷилии интизор дар муқобили беморхонаҳо мепартояд, бо ҳар ҳамлаи паҳподе, ки биноҳои истиқоматӣ ё хабарнигоронро ҳадаф мегирад, ва бо ҳар борҳои кӯмаки ғизоӣ, ки дар гузаргоҳҳои марзӣ баргардонида мешавад, шадидтар шудааст. Бисёре аз сокинони Ню-Йорк бо ин ғами дилсӯз даст ба гиребон ҳастанд ва мо низ дар паҳлӯи онҳо мотам мегирем; он ҳам дар ҳоле ки медонем, ки пули андозҳои мо барои маблағгузории ин ҷиноятҳои ҷангӣ сарф мешавад. Пас аз гузашти 3 сол, мо набояд ба ҷаҳоне тан додем, ки дар он ишғолгарӣ ва апартеид идома дорад, ҷиноятҳои ҷангӣ беҷавоб мемонанд ва ҳукумати федералии мо бо ҳар борҳои силоҳ, ҳанӯз дар ин ҷиноятҳо шарик аст.
Your Comment