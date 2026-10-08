  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Машваратҳои мақоми олии низомии Саудӣ бо фармондеҳи нерӯҳои баҳрии СЕНТКОМ

8 Октябр 2026 - 10:22
News ID: 1875332
Source: ABNA
Машваратҳои мақоми олии низомии Саудӣ бо фармондеҳи нерӯҳои баҳрии СЕНТКОМ

Роҳбари Ситоди нерӯҳои баҳрии Арабистони Саудӣ бо як мақоми олии низомии баҳрии Амрико дидор ва гуфтугӯ кард.

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз Аш-Шарқ, Муҳаммад Ал-Ғурайбӣ, роҳбари Ситоди нерӯҳои баҳрии Арабистони Саудӣ рӯзи чоршанбе бо Курт Реншоу, фармондеҳи нерӯҳои баҳрии СЕНТКОМ ва фармондеҳи Флоти панҷуми ин кишвар дидор кард.

Вазорати мудофиаи Арабистони Саудӣ эълом кард, ки ду тараф дар ин дидор дар бораи ҳамкориҳои баҳрӣ байни ду кишвар гуфтугӯ карданд.

Ду тараф бар аҳамияти ин ҳамкориҳо дар ростои таъмини манфиатҳои муштарак ва тақвияти амнияти баҳрӣ ва озодии киштигарӣ дар минтақа таъкид карданд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha