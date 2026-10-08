Машваратҳои мақоми олии низомии Саудӣ бо фармондеҳи нерӯҳои баҳрии СЕНТКОМ

Ба гузориши хабарагентии Абно ба нақл аз Аш-Шарқ, Муҳаммад Ал-Ғурайбӣ, роҳбари Ситоди нерӯҳои баҳрии Арабистони Саудӣ рӯзи чоршанбе бо Курт Реншоу, фармондеҳи нерӯҳои баҳрии СЕНТКОМ ва фармондеҳи Флоти панҷуми ин кишвар дидор кард.
Вазорати мудофиаи Арабистони Саудӣ эълом кард, ки ду тараф дар ин дидор дар бораи ҳамкориҳои баҳрӣ байни ду кишвар гуфтугӯ карданд.
Ду тараф бар аҳамияти ин ҳамкориҳо дар ростои таъмини манфиатҳои муштарак ва тақвияти амнияти баҳрӣ ва озодии киштигарӣ дар минтақа таъкид карданд.
Your Comment