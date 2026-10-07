Бақоӣ: амалиёти парчами дурӯғ моҳияти ғайриқонунии ҷангҳои Амрикоро пинҳон намекунад

Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, пас аз нашри видеои кӯтоҳ дар бораи таърихи амалиёти парчами дурӯғи Амрико ва режими сионистӣ дар 7 даҳсолаи гузашта дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: парчами дурӯғ як ҳилаи қадима аст: аввал саҳнасозӣ кун, баъд ангушти иттиҳомро ба тарафи дигар дароз кун, ва дар охир аз натиҷаҳои он баҳра бар.
Вай афзуд: Дар ҳолате ки афкори умумии Амрико ва ҷаҳон аз ҷанги ғайриқонунӣ ва таҷовузкорона алайҳи Эрон ба танг омадаанд, ва таҷовузгарон ҳеҷ роҳе барои тавҷеҳи таҷовузи низомии худ надоранд, онҳо мисли «ал-ғариқи яташаббас ба кулли ҳашиш» (касе ки ғарқ мешавад ба ҳар гиёҳи хушк барои наҷоти худаш овезон мешавад) барои наҷоти худ ба ҳар тахтапорае аз ҷинси дурӯғ овезон мешаванд.
Your Comment