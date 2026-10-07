Генерал-майор Абдуллоҳӣ: Тӯфони Ақсо аз тасаввури режими сионистӣ болотар буд

Ба гузориши хабаргузории Абна, генерал-майор Абдуллоҳӣ, роҳбари Ситоди кулли Қувваҳои мусаллаҳ ва фармондеҳи қароргоҳи марказии Хотам ал-Анбиё, дар паёме ба муносибати солгарди амалиёти душманшикани Тӯфони Ақсо баён кард: ин амалиёт аз тасаввури режими сохтаи сионистӣ болотар буд ва ҳисобҳои душманони ҷабҳаи муқовиматро ба ҳам рехт ва ба бадани сионистҳо ларза андохт.
Вай афзуд: 7 октябр стратегияи мудофиавии ҷабҳаи муқовиматро ба стратегияи ҳуҷумӣ барои мудофиаи қонунии мардуми Фаластин ва сарзамини тобеи онҳо табдил дод ва ба суқути режими ғосиб, кӯдаккуш ва золими сионистӣ суръат бахшид.
Генерал-майор Абдуллоҳӣ идома дод: Душманони уммати исломӣ, хусусан сионистҳои ҷинояткор ва беватан бояд бидонанд, ки қаҳрамониҳои шаҳидони ҷабҳаи муқовимат, хусусан шаҳидони олимақоми Ҳоҷ Қосим Сулаймонӣ, Сайид Ҳасан Насруллоҳ, Исмоил Ҳания ва Яҳё Синвор идома хоҳанд ёфт ва поёни режими ишғолгари Қудсро рақам хоҳанд зад.
Your Comment