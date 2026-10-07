Гуфтугӯи телефонӣ байни Пезешкиан ва Путин; таъкид бар идомаи ҳамкориҳои Эрону Русия

Ба гузориши хабаргузории Абна, Масъуд Пезешкиан, президент, имрӯз нисфирӯзӣ рӯзи чоршанбе 15 меҳри 1405, дар гуфтугӯи телефонӣ бо Владимир Путин президенти Русия, ҳамзамон табрики зодрӯзи ӯро гуфта, барои президенти Русия умри дароз ва саломатӣ ва барои ҳукумат ва мардуми ин кишвар, сарбаландӣ, рушд ва шукуфоӣ орзу кард.
Президент дар ин гуфтугӯ бо ишора ба раванди мусоид ва ру ба рушди муносибатҳои Теҳрону Маскав, бар зарурати идома ва тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои мухталиф таъкид кард ва идомаи ин роҳро дар ростои манфиатҳои муштараки ду кишвар донист.
Владимир Путин низ ҳамзамон қадрдонӣ аз табрик ва изҳори муҳаббати президенти Эрон, барои ҳукумат ва мардуми Ҷумҳурии Исломии Эрон сулҳ, рифоҳ, амният ва сарбаландӣ орзу кард.
Президенти Русия ҳамчунин бо ишора ба раванди ҳамкориҳои Теҳрону Маскав дар чаҳорчӯби аҳдномаи ҳамкории ҷомеъи стратегӣ, тасреҳ кард, ки ин ҳамкориҳо бо вуҷуди таҳаввулот ва ҳаводиси ҷорӣ дар минтақа, дар ҳоли пайгирӣ ва идома аст.
Владимир Путин бо ишора ба истодагарии таърихӣ ва ҳамоҳангии мардуми Эрон дар баробари таҳоҷумоти душманон, изҳор дошт, ки шуҷоати Эрон мавриди таваҷҷуҳ ва таҳсини бисёре дар ҷаҳон қарор гирифтааст.
Президенти Русия ҳамчунин бо ишора ба талошҳои баъзе кишварҳо барои миёнаравӣ ва кӯмак ба коҳиши танишҳо, гуфт Русия аз ин талошҳои дипломатӣ ҳимоят мекунад ва дӯстони эронӣ метавонанд итминон дошта бошанд, ки Маскав низ омода аст дар ин замина нақшофарӣ ва мусоидат кунад.
Your Comment