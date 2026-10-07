Ҳамкории амниятӣ маркази асосии машқҳои зиддитеррористии Шанхай аст

Ба гузориши хабаргузории Абна, воҳидҳои махсуси Қувваҳои заминии Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ ба намояндагӣ аз Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҳадафи таҳкими дипломатияи мудофиавӣ ва ҳамбастагӣ дар маҳдуд кардани ҷараёнҳои хушунатомези минтақавӣ, дар машқҳои байналмилалии «Авруосиё-Антитеррор 2026» бо мизбонии Минск ширкат карданд.
Сардори бригадирӣ Посдор Валӣ Маданӣ, муовини амалиёти Қувваҳои заминии Сипоҳ, дар бораи ҳузур дар ин машқҳо ва афзалиятҳои амалиётии ин тамринҳои муштарак гуфт: маркази асосӣ бар ҳамкории байни кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай барои муқобила бо амалҳои ифротгароёна ва маҳдуд кардани ҷиддии ҷараёнҳои хушунатомез аст, ки ҳамчун таҳдиди муштарак барои амнияти минтақа шинохта мешаванд.
Вай бо тавзеҳи андозаҳои ин машқҳо тасреҳ кард: ин тамринҳои муштарак бо ширкати 14 кишвари узв ва кумитаҳои тобеи Созмони ҳамкории Шанхай ва бо ҳузури беш аз 100 мансабдори олирутбаи низомӣ ва амниятӣ ба muddati се рӯз дар пойтахти Беларус дар ҳоли баргузорӣ аст.
Муовини амалиёти Қувваҳои заминии Сипоҳ ҳамчунин арتقои сатҳи ҳамкориҳои амниятӣ ва зиддитеррористиро стратегияи асосии Эрон дар ин майдони тамрин донист ва бар аҳамияти мубодилаи таҷрибаҳо дар рӯбарӯ шудан бо таҳдидҳои нави амниятӣ таъкид кард.
Ҷумҳурии Исломии Эрон пештар дар соли 1404 бо мизбонии муваффақи машқҳои зиддитеррористии кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай бо номи «Саҳанд 2025», қадами муассир дар таҷассуми таъаҳҳуди фаъол ба дипломатияи мудофиавӣ ва ҳамкориҳои амниятмаҳвари минтақавӣ гузошта буд, ки ҳузури имрӯзаи қувваҳои махсус дар Минск дар идомаи ҳамон равиши стратегӣ аст.
Your Comment