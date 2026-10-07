Қалибоф: шуъбаи даҳшат дар интизори иқтисоди Амрико аст

Ба гузориши хабаргузории Абна, Муҳаммад Боқир Қалибоф раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ дар вокуниш ба изҳороти вазири хазинаи Амрико, бо нашри як меми иқтисодӣ навишт: «Омодаӣ, ки рӯҳи туро тасхир кунад?»
Дар ин тасвир, диаграммаҳои нархи нафт ва газойл то эътимоди истеъмолкунандагон ва қобилияти хариди манзил, дар паҳлӯи ҳам шакли як шуъбаро сохтаанд; бо таъна ки барои тарсидан, лозим нест интизори Ҳелловин шавед; баъзан кофӣ аст саҳифаи иқтисодро кушоед!
Дар тасвир Дэвид Зервос, мушовири махсуси нави Бессент ва ҳомии коҳиши нархи фоиз, дида мешавад; ҳамон касе, ки гуфта буд то Федерал Резерв нархи фоизро поён наорад, мӯйҳояшро кӯтоҳ намекунад!
Your Comment