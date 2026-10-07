  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қалибоф: шуъбаи даҳшат дар интизори иқтисоди Амрико аст

7 Октябр 2026 - 21:17
News ID: 1875144
Source: ABNA
Қалибоф: шуъбаи даҳшат дар интизори иқтисоди Амрико аст

Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ дар вокуниш ба изҳороти Скотт Бессент вазири хазинаи Амрико, бо нашри як меми иқтисодӣ навишт: «Омодаӣ, ки рӯҳи туро тасхир кунад?»

Ба гузориши хабаргузории Абна, Муҳаммад Боқир Қалибоф раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ дар вокуниш ба изҳороти вазири хазинаи Амрико, бо нашри як меми иқтисодӣ навишт: «Омодаӣ, ки рӯҳи туро тасхир кунад?»

Дар ин тасвир, диаграммаҳои нархи нафт ва газойл то эътимоди истеъмолкунандагон ва қобилияти хариди манзил, дар паҳлӯи ҳам шакли як шуъбаро сохтаанд; бо таъна ки барои тарсидан, лозим нест интизори Ҳелловин шавед; баъзан кофӣ аст саҳифаи иқтисодро кушоед!

Дар тасвир Дэвид Зервос, мушовири махсуси нави Бессент ва ҳомии коҳиши нархи фоиз, дида мешавад; ҳамон касе, ки гуфта буд то Федерал Резерв нархи фоизро поён наорад, мӯйҳояшро кӯтоҳ намекунад!

Your Comment

You are replying to: .
captcha