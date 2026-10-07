7 октябр; амалиёти фурӯ рехтани афсонаи шикастнопазирии артиши сионистӣ буд

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ дар баёнияе бо гиромӣдошти 15 меҳр, солгарди сеюми амалиёти таърихӣ ва стратегии Тӯфони Ақсо, ин амалиётро оғози поёни сионизм ва фурӯ рехтани афсонаи шикастнопазирии артиши сионистӣ ва ҳодисаи ояндасоз ва суръатбахш дар масири заволи қатъии режими нажодпараст ва ишғолгари Қудси шариф донист.
Дар матни ин баёния омадааст:
Аз 15 меҳри 1402 мутобиқи 7 октябри 2023 се сол гузашт; рӯзе ки размандагони муқовимати Фаластин ва Ҳамоси қаҳрамон бо таваккул ба Худованд ва иродаи пӯлодини миллати мазлуми Фаластин, яке аз бузургтарин амалиёти таърихи муқовиматро рақам заданд ва сохтори амниятии режими ғосиби сионистиро дар ҳам шикастанд.
Бо гузашти се сол аз ин рӯйдоди азим ва фаромӯшнашавандаи таърихӣ, муодилоти стратегии минтақа ба нафъи меҳвари муқовимат тағйир ёфтааст ва режими сионистӣ ҳамроҳ бо ҳомии асосии худ, Амрико, дар гирдоби буҳронҳои сохторӣ ва шикастҳои паёпай фурӯ рафтааст.
Амалиёти Тӯфони Ақсо, ба таъбири роҳбари шаҳид, Ҳазрати Имом Сайид Алӣ Хоманаӣ (қуддиса сирруҳуш-шарӣф), «ҳодисаи ояндасоз» буд, ки масири заволи қатъии режими сионистиро тасбит кард, ин амалиёт на танҳо афсонаи шикастнопазирии артиши сионистиро барои ҳамеша фурӯ рехт, балки ҷабҳаи муқовиматро дар саросари минтақа ба як воқеияти стратегии инкорнопазир табдил дод. Аз Ғазза то Лубнон, аз Яман то Ироқ ва Сурия, ва аз Эрони исломӣ то қалби сарзаминҳои ишғолӣ, ҳамагӣ дар як ороиши воҳид ва ҳамоҳанг, душмани сионистӣ ва ҳомиёни амрикоӣ ва минтақаии онро ба чолиш кашиданд.
Ин баёния бо ишора ба воқеиятҳои майдонҳои набарди имрӯз; ва ҳамоҳангии маънодори меҳвари муқовимат дар муқобила бо таҳдидот, тутаҳҳо ва ҷангҳои таҳмилии Амрико ва режими сионистӣ ва пиёданизомҳои минтақавӣ овардааст: дар тозатарин таҳаввулоти минтақавӣ ва байналмилалӣ, ҷабҳаи муқовимат бо амалиёти дақиқ ва кӯбанда, зарбаҳои маргбор бар пайкари режими сионистӣ ва Амрико ворид кардааст.
Дар идомаи ин баёния бо шумурдани андозаҳои шикасти стратегии Амрико ва режими сионистӣ дар ҷангҳои таҳмилии дуюм ва сеюм ва сипас амалиётҳои Наср ва Танбеҳи таҷовузгар алайҳи Эрони исломӣ хотирнишон мекунад: Амрико бо ҳимояти тамоми ҷониби ҷиноятҳои режими сионистӣ ва бо таҳдидҳои такрорӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, на танҳо ба ҳеҷ яке аз ҳадафҳои эъломшудаи худ нарасид, балки абҳати пӯшидаи худро дар баробари афкори умумии ҷаҳонӣ аз даст дод. Ҷангҳои таҳмилии дуюм ва сеюм алайҳи Эрон, бо посухи қатъӣ ва пушаймонкунандаи қувваҳои мусаллаҳ рӯбарӯ шуд ва собит кард, ки асри таҳдиди беҳазина ба поён расидааст.
Your Comment