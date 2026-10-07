Сардор Ҷавонӣ: миллати Эрон дар ҷанг бо Амрико ба пирӯзии стратегӣ ноил шуд

Ба гузориши хабарнигори Абна, сардор Ядуллоҳ Ҷавонӣ шабҳангом рӯзи сешанбе дар ҷамъи мардуми Бандар Аббос изҳор кард: душман дар оғози ҷанг тасаввур мекард бо як таҳоҷуми барқосо ва ҷанги пуршиддат, дар давоми ду ё се рӯз Ҷумҳурии Исломиро сақит, сохторҳои мудофиавӣ ва амниятиро аз кор ва Эронро таҷзия ва султаи худро бар кишвар таҳмил кунад, аммо дар ҳисобҳои худ миллати Эронро нашинохта буд.
Муовини сиёсии фармондеҳи кулли Сипоҳи посдорон бо ишора ба таҳаввулоти пас аз ҷанги Рамазон изҳор кард: душман ҷангро бо ҳадафи заиф ва фурӯпок кардани Ҷумҳурии Исломӣ оғоз кард, аммо имрӯз ба эътироф ва қазовати бисёре дар ҷаҳон, Эрони исломӣ қавитар аз пеш аз ҷанг аст.
Ҷавонӣ афзуд: душман тасаввур мекард бо ҳамлаи низомӣ метавонад натиҷаи дилхоҳи худро муҳаққақ кунад, аммо миллати Эрон истодагарӣ кард, шаҳид дод ва муқовимат кард ва дар ниҳоят, ба як пирӯзии стратегӣ ноил шуд; дар муқобил, Амрико ва ҷабҳаи истикбор бо шикаст рӯбарӯ шуданд.
Вай бо баён ин ки пазириши ин шикаст барои ҷабҳаи муқобил душвор аст, идома дод: шикаст дар ин ҷанг танҳо шикасти Амрико набуд, балки, кишварҳои ғарбӣ, режими сионистӣ ва муттаҳидони Амрико низ дар ин рӯбарӯӣ бо натиҷае хилофи ҳадафҳои ибтидоии худ рӯбарӯ шуданд.
Вай таъкид кард: Амрико дар чаҳор даҳаи гузашта низ бисёр маротиба чунин фишорҳоро алайҳи миллати Эрон амалӣ кардааст, аммо ин миллат нишон додааст, ки дар баробари фишорҳо истодагарӣ мекунад.
Ҷавонӣ дар поён таъкид кард: ҷанг дар ҳавзаи низомӣ бо шикасти душман ва пирӯзии қатъии миллати Эрон ҳамроҳ шудааст, аммо душман ба сабаби густурдагии ҷабҳаи муқобил, пазириши ин шикастро душвор медонад ва ба ҳамин сабаб кӯшиш мекунад бо истифода аз абзорҳои ҷанги таркибӣ, ҳадафҳои худро пайгирӣ кунад.
Your Comment