Санъо: Тӯфони Ақсо натиҷаи даҳсолаҳо ишғол буд

Ба гузориши хабаргузории Абна аз Ал-Масира, Вазорати корҳои хориҷии ҳукумати Яман дар Санъо дар баёнияе ба муносибати солгарди сеюми Тӯфони Ақсо эълом кард: Тӯфони Ақсо натиҷаи табиии даҳсолаҳо ишғол, муҳосира, куштор ва нақзи ҳуқуқи мардуми Фаластин буд, дар ҳоле ки душман ҳанӯз ба содир кардани ҷиноятҳои ҷангӣ ва наслкушӣ дар Ғазза идома медиҳад.
Дар ин баёния омадааст: Тӯфони Ақсо, ормони Фаластинро дубора ба саҳна баргардонд, лоиҳаҳои мусолиҳаро беасар кард ва шикасти душманро дар расидан ба ҳадафҳояш ошкор сохт.
Вазорати корҳои хориҷии Яман баён кард: мо аз ҷунбишҳои муқовимат, дар сари онҳо Ҳамос, Ҷиҳоди исломӣ ва дигар гурӯҳҳои муқовимати фаластинӣ, ва ҳамчунин Ҳизбуллоҳи Лубнон, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва меҳвари муқовимат, ки дар ҳимоят аз ормони Фаластин фидокориҳои зиёд кардаанд, қадрдонӣ ва ситоиш мекунем.
Дар ин баёния омадааст: Яман ба ҳимоят аз Фаластин аз рӯи вазифаи дини, инсонӣ ва ахлоқии худ идома медиҳад ва ба пойдории миллати Фаластин, муқовимат ва кишварҳо ва миллатҳои ҳомии ормони Фаластин дуруд мефиристад.
Вазорати корҳои хориҷии Яман баён кард: аз ҷомеаи байналмилалӣ хоҳиш карда мешавад, ки ба масъулиятҳои худ барои қатъи таҷовуз ва поён додани ишғол амал кунад. Мо бар ҳамбастагии роҳбарӣ, ҳукумат ва мардуми Яман бо Фаластин таъкид мекунем ва озодии Фаластин аввалиндараҷаи асосии Яман боқӣ хоҳад монд.
Your Comment