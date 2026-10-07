Рубио: Тангаи Ҳурмуз кушода аст!

Ба гузориши хабаргузории Абна аз Ал-Ҷазира, Марко Рубио, вазири умури хориҷии Амрико иддао кард, ки Вашингтон наметавонад бипазирад, ки як кишвар назорати як масири баҳрии ҳаётан муҳимро дошта бошад.
Рубио дар як нишасти хабарӣ дар Юнон гуфт, ки бояд масирҳо ва манбаъҳои гуногун барои таъмини энержӣ вуҷуд дошта бошанд ва Амрико наметавонад вобастагии аз як масири мушаххаси баҳриро бипазирад.
Вай барои таъсиррасонӣ ба буҳрон ва нархи энержӣ ҳамсӯ бо мақомоти кишвараш иддао кард: Тангаи Ҳурмуз кушода аст ва миқдори нафте, ки ҳоло аз он берун мешавад, дақиқан ҳамон миқдорест, ки пеш аз баста шудани он берун мешуд.
Вазири хориҷии Амрико ҳамчунин бе таваҷҷуҳ ба бадъаҳдӣ ва зиёдахоҳии кишвараш нисбат ба Эрон иддао кард: Эрон натавонистааст аз чандин фурсат барои расидан ба созиш бо Вашингтон дар бораи барномаи ҳастаии худ истифода кунад.
Рубио иддао кард, ки Эрон ҳеҷ гоҳ ба силоҳи ҳастаӣ даст нахоҳад ёфт ва Теҳрон кӯшиш мекунад нерӯҳои Амрикоро аз минтақа берун кунад; иқдоме, ки ба гуфтаи ӯ Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико нахоҳад пазирад.
Вай ҳамчунин иддао кард, ки Эрон назорати пурраи Тангаи Ҳурмузро аз даст додааст.
Изҳороти вазири хориҷии Амрико дар ҳоле баён шудааст, ки нархи сӯзишворӣ ва энержӣ дар Амрико ва кишварҳои аврупоӣ рекорд задааст ва ҳанӯз рӯ ба афзоиш аст.
Your Comment