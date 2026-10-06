Қолибоф: Қафқоз набояд ба макони рақобати геополитикии қудратҳои хориҷӣ табдил ёбад

Ба гузориши хабаргузории Абно, Арарат Мирзоян вазири корҳои хориҷии Арманистон баъд аз зӯҳри имрӯз (душанбе 13-уми меҳр) бо Муҳаммадбоқир Қолибоф раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ мулоқот ва гуфтугӯ кард.
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар ибтидои ин мулоқот, бо қадрдонӣ аз мавқеъ ва иқдомоти мардум ва давлати Арманистон дар ҳамроҳӣ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон дар айёми ҷанги ахир ва баъд аз он гуфт: Ин ҳамроҳӣ аз ҷониби як миллати ҳамсоя хотираи хубро дар зеҳнҳо боқӣ гузошт.
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ тасреҳ кард: Илова бар муносибатҳои дуҷониба, мавзӯъҳои минтақавӣ дар Қафқоз, аз ҷумла масирҳои муоширатӣ вуҷуд доранд, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Арманистон метавонанд дар бораи он гуфтугӯ кунанд.
Вай бо таъкид бар ин ки ҳоло беш аз ҳар вақти дигар минтақаи Қафқоз ниёз ба оромиш дорад ва ин амр бояд бо таҳкими марзҳои расмӣ бошад, афзуд: Таҷриба нишон додааст, ки дахолати қудратҳои фароминтақавӣ метавонад боиси ноамнӣ шавад. Ба унвони мисол дар минтақаи Халиҷи Форс мушоҳида мешавад, ки қудратҳои хориҷӣ омаданд ва баъзе кишварҳо тасаввур карданд, ки ин ҳузур метавонад барояшон амниятзо бошад, аммо дастоварди он ноамнӣ буд. Ин қудратҳо танҳо ба зарфиятҳо ва имконоти кишварҳои минтақа тоҷ доранд ва манфиатҳои худашонро пайгирӣ мекунанд.
Қолибоф гуфт: Умедворем, ки табодули назар ва ҳамкориҳои пойдор ва рӯ ба пеши ду кишвар дар арсаи сиёсӣ ва иқтисодӣ ба эҷоди фурсатҳо дар заминаҳои транзит, энергетика ва соир мавзӯъҳо кӯмак кунад ва муассир бошад.
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо таъкид бар ғайриқобили эътимод будани амрикоиҳо дар мавзӯъҳои мухталиф, хотирнишон кард: Амрикоиҳо дар арсаи низомӣ дар муқобили Ҷумҳурии Исломии Эрон ба ҳеҷ яке аз ҳадафҳояшон нарасиданд ва шикаст хӯрданд ва дар ҳавзаи сиёсӣ низ дар иҷрои тафоҳумнома бадъаҳдӣ карданд ва дар ин арса низ зарбаи дигаре ба эътибори худашон заданд.
Бар асоси ин гузориш, Арарат Мирзоян вазири корҳои хориҷии Арманистон низ дар ин мулоқот муносибатҳои кишвараш бо Ҷумҳурии Исломии Эронро роҳбурдӣ донист ва гуфт: Ҳамкориҳои давлатҳои ду кишвар боиси мустаҳкамтар шудани ин амр мешавад.
Вай изҳор кард: Дӯстиҳо ва муносибатҳои пойдор аз миёни ҳамроҳӣ кардан дар миёни мушкилот ба даст меоянд; дар воқеъ дӯстӣ дар рӯзҳои сахт боиси мустаҳкамтар шудани муносибатҳо мешавад.
Your Comment