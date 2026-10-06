Арақчӣ: Эрон қатъиян аз манфиатҳо ва амнияти миллии худ ҳимоят мекунад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Арарат Мирзоян вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Арманистон, ки дар сари як ҳайати дипломатӣ ба Теҳрон сафар кардааст, субҳи имрӯз душанбе бо Сайид Аббос Арақчӣ вазири корҳои хориҷии кишвари мо мулоқот ва гуфтугӯ кард.
Дар ин мулоқот дар бораи муносибатҳои Теҳрон – Ереван гуфтугӯ ва табодули назар шуд ва тарафҳо ҳамзамон бо баррасии раванди рӯ ба афзоиши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногуни мавриди таваҷҷуҳи ду кишвар, бар уҳдадории роҳбарони Эрон ва Арманистон барои рушд ва амиқтар кардани муносибатҳо таъкид карданд.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо бо ишора ба пайвандҳои дерина ва пояндаи ду халқи Эрон ва Арманистон, равиши Ҷумҳурии Исломии Эронро дар талош барои густариши муносибатҳо бо ҳамсоягон, бахусус дар минтақаи Қафқоз ва Осиёи Марказӣ мавриди таъкид қарор дод.
Вай тасреҳ кард, Ҷумҳурии Исломӣ барои муносибатҳои дӯстона ва ҳамеша рӯ ба афзоиш бо Арманистон аҳамияти хосса қоил аст ва тақвияти рӯзафзуни таъомут ва муносибатҳо бо кишварҳои минтақаи Қафқоз ва Осиёи Марказӣро зомини амният ва сулҳ барои тамоми кишварҳои минтақа ва таъминкунандаи рушд ва рафоҳи иқтисодии халқҳои минтақа медонад.
Вазири корҳои хориҷии Арманистон бо изҳори хушҳолӣ аз сафар ба Теҳрон, бар моҳияти роҳбурдии муносибатҳои Эрон ва Арманистон ва идома ва ҳиммати Ереван нисбат ба густариши ҳамкориҳо бо Эрон таъкид кард ва изҳори умедворӣ намуд, ки бо имзои Созишномаи шарикии ҷомеи роҳбурдии Эрон ва Арманистон, муносибатҳои ду кишвар беш аз пеш амиқтар хоҳад ёфт.
Вазирони корҳои хориҷии Эрон ва Арманистон дар ин мулоқот дар хусуси роҳҳои тақвияти беш аз пеши ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, тиҷоратӣ, ҳамлу нақл ва энергетика роизанӣ карданд.
Your Comment