Амир Ҳотамӣ: Дар сурати хатои дубораи душман, ҷавоби кӯбанда медиҳем

Тибқи гузориши хабаргузории АБНА, Амир Сарлашкар Амир Ҳотамӣ, фармондеҳи кулли Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, бо ҳузур дар вилояти Форс, аз қисмҳои артиши мустақар дар ин вилоят боздид кард ва рӯҳияи разми коркунон, омодагии таҷҳизотӣ ва тавоноби дифоии ин қисмҳоро мавриди арзёбӣ қарор дод.
Амир Сарлашкар Ҳотамӣ дар ҷамъи фармондеҳон ва масъулони ин қисмҳо, ҳангоми қадрдонӣ аз талошҳо, ҳамдилӣ ва ҳамкории нерӯҳои мусаллаҳ, изҳор кард: Ҳамкорӣ ва ҳамофзоии нерӯҳои мусаллаҳ дар вилояти Форс, намунаи муносиби инсиҷом ва ҳамоҳангӣ миёни нерӯҳост ва бояд чунин намунаҳо дар дигар минтақаҳо низ тақвият шаванд.
Ӯ бо ишора ба дастовардҳои нерӯҳои мусаллаҳ дар ҷанги ахир ва бо баён ин ки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҷанги ахир пирӯз шуд, тасреҳ кард: Дар ҷанг осеб ҳаст, аммо он чи муҳим аст, натиҷаи ҷанг аст, ки ба ҷои таслим, боиси иззат ва сарбаландии кишвар шуд.
Фармондеҳи кулли Артиш, дар идома бо таъкид бар ин ки ҷанг ҳанӯз поён наёфтааст, изҳор кард: Душман пас аз нокомӣ дар майдони низомӣ, ба равишҳои дигар рӯй оварда ва бо таҳрим ва фишори иқтисодӣ дар талош аст то мардумро таҳти фишор қарор диҳад ва дар канори он, иқдомоти зиёдеро барои эҷоди ноамнӣ ва ошӯб пайгирӣ мекунад. Нерӯҳои мусаллаҳ бо нигоҳ доштани омодагӣ ва ҳушёрӣ, дар сурати хатои дубораи душман ба таҳдидҳои ӯ ҷавоби кӯбанда хоҳанд дод.
Амир Сарлашкар Ҳотамӣ бо ишора ба аҳамияти дастовардҳои роҳбурдии кишвар аз ҷангҳои таҳмилӣ, таъкид кард: Бояд аз фурсатҳои эҷодшуда барои тасбити пирӯзӣ ва дур кардани сояи ҷанг аз кишвар истифода кунем ва дар ин масир, истодагӣ ва муқовиматро идома диҳем.
Ӯ яке аз муҳимтарин муаллифҳои омодагии размиро ибтикор ва халлоқият донист ва гуфт: Ҳар халлоқияте, ки битавонад ҳисобҳои душманро барҳам занад, арзишманд аст. Душман бар асоси ҳисобҳо, омӯзиш ва барномарезӣ амал мекунад ва ҳар ибтикори нав метавонад ин ҳисобҳоро тағйир диҳад.
Фармондеҳи кулли Артиш, изҳор кард: Ҷанг, арсаи тобоварист, ҳар тарафе, ки битавонад муқовимат ва тобоварии бештар дошта бошад, дар ниҳоят пирӯз хоҳад шуд ва мо ҳамчун тарафи мудофиъ, аз зарфияти баланди тобоварӣ дар кишвар ва нерӯҳои мусаллаҳ бархӯрдор ҳастем. Мо худро дар масири дифоъ аз ҳақ медонем ва ба ваъдаҳои илоҳӣ эътимод дорем ва бо ҳамин эътиқод, масири муқовимат бо душман ва дифоъ аз кишварро идома медиҳем.
Your Comment