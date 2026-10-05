Фирори ногаҳонии 12 бомбаафкани Амрико аз Англия

Ба гузориши хабаргузории Абна, рӯзномаи «Ню Йорк Таймс» ба нақл аз се масъул гузориш дод, ки Амрико ба таври ногаҳонӣ 12 бомбаафкани худ аз навъи B-1-ро аз пойгоҳи Фэрфорд воқеъ дар ҷануби Англия хориҷ кардааст.
Бар асоси ин гузориш, се бомбаафкан рӯзи гузашта дар пойгоҳи асосии иёлати Дакотаи Ҷанубӣ мустақар шудаанд. Ин фир ори ногаҳонӣ дар пайи ташдиди нигарониҳои амниятӣ ва эҳтимоли як амалиёт сурат гирифтааст.
«Ню Йорк Таймс» илова кард, ки тамоми бомбаафканҳои Амрико, ки дар пойгоҳи Фэрфорд мустақар буданд, бори дигар дар пойгоҳи асосии худ дар Амрико фуруд омадаанд. Масъулони Амрико аз пешниҳоди тавзеҳот дар хусуси моҳияти омилҳои интиқоли ин бомбаафканҳои нерӯи ҳавоӣ худдорӣ карданд. Баъзеи онҳо дар тӯли рӯзҳои гузашта дар пойгоҳи Фэрфорд мустақар шуда буданд.
Як масъули Амрико низ гуфт, ки иттилооти бадастомада бахше аз ҳамон огоҳиҳои се ҳафта пеш буд.
Қобили зикр аст, ки парвандаи Фэрфорд аз бомдоди рӯзи якшанбеи 27 сентябри 2026 (5 меҳри 1405) кушода шуд; вақте ки полиси Англия панҷ шаҳрванди ин кишварро дар наздикии пойгоҳи ҳавоии шоҳии Фэрфорд боздошт кард. Мавзӯъ ибтидо бо гумоне марбут ба маводи тарканда ва сипас бо унвони омодасозии амали террористӣ пайгирӣ шуд ва дар пайи он, даҳҳо оила аз маҳдудаи атрофи маҳал тахлия шуданд.
Чанд рӯз пас аз рӯйдоди амниятӣ дар наздикии пойгоҳи Фэрфорди Англия, ибҳом дар бораи андозаҳои ҳодиса ва ҳамзамонии он бо тарҳе, ки номи Эрон зикр шудааст, ин парвандаро ба арсае барои ташаккули ривояти нави амниятӣ табдил додааст.
Your Comment