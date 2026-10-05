CNN гузориш дод; ҳайрати коршиносон аз иддаои масхарабори Трамп алайҳи Эрон

Ба гузориши хабаргузории Абна, шабакаи CNN Амрико дар гузориши таҳлилии худ таъкид кард, ки иддаои охирини Трамп алайҳи таъсисоти ҳастаии Эрон, ки дар тӯли соли гузашта ҳадаф қарор гирифта буданд, на танҳо баҳс ва ҳайрати мардуми оддии Амрико, балки боиси тааҷҷуби коршиносони соҳаи барномаи ҳастаии Эрон низ шуд. Трамп иддао карда буд, ки ин таъсисот мисли корхонаҳои сохти маводи мухаддир буданд!
Ҷеймс Эктон, яке аз роҳбарони барномаи сиёсати ҳастаии муассисаи Карнеги таъкид кард: ман суханони Трампро шунидам. Аҷиб аст. Ин мавзӯъ барои ман нав ба шумор меравад. То ҷое ки ман медонам таъсисоти Фордо барои истеҳсоли маводи мухаддир истифода нашудааст ва қаблан низ ман ҳеҷ иддаое дар ин хусус нашунида будам.
CNN илова кард: равшан аст, ки Трамп дар ин хусус хато кардааст, аммо ӯ ҳеҷ хатоеро намепазирад ва ба ҷои ислоҳи он бар мавқеи худ исрор меварзад. Суханони Трамп баъд аз мавқеъгирии ӯ дар бораи маводи мухаддир дар минтақаи Баҳри Кариб баён шуд. Вай ин иддаоро алайҳи Эрон баъд аз як рӯзи тӯлонӣ ва сафар аз Кохи Сафед ба Техас ва баъд Оклахома, он ҳам ба сурати заминӣ баён кард.
Your Comment