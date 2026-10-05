Кӯшиши Нетаняҳу барои буҳронсозӣ бо ҳадафи боқӣ мондан дар қудрат

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маълума, як манбаи фаластинӣ эълон кард, ки омори нашршудаи охирин назарсанҷиҳо дар сарзаминҳои ишғолӣ нишон медиҳад, ки ҳизби Ликуд ба сарварии Нетаняҳу шоҳиди коҳиши 18 то 19 курсии парлумон дар муқоиса бо 32 курсии қаблӣ будааст.
Бар асоси ин гузориш, дар муқобили ҳизби рақиби Нетаняҳу, яъне Еш Атид ба сарварии Гадӣ Айзенкот 22 курсӣ дар ихтиёр дорад.
Ин манбаи фаластинӣ илова кард, ки барои ташкили кабинет дар парлумони режими сионистӣ бо 120 курсӣ бояд ҳадди ақал 61 курсӣ ба даст оварда шавад, аммо урдугоҳи мухолифон 53 курсӣ ва эътилофи Нетаняҳу ва Ҳаредиҳо 51 то 54 курсӣ дар ихтиёр хоҳанд дошт.
Вай баён кард, ки ин омор нишон медиҳад, ки Нетаняҳу ба дунболи татбиқи ҳолати бунбасти сиёсӣ барои монеъ шудан аз ташкили эътилоф аз ҷониби муътаризон ва боқӣ мондан дар кабинет барои пешбурди корҳо хоҳад буд.
Your Comment