Тарҳи Либерман алайҳи Каронаи Ғарбӣ ва ташкили кишвари Фаластин

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маълума, як манбаи фаластинӣ эълон кард, ки Авигдор Либерман, вазири ҷанги собиқи режими сионистӣ ва роҳбари ҳизби Исроил Бейтену, бо пешниҳоди тарҳе ба дунболи барҳам додани пурраи Мақомоти худмухтори Фаластин, бекор кардани он чи аз Созишномаҳои Осло боқӣ мондааст ва назорати пурраи Каронаи Ғарбӣ аз ҷониби режими сионистӣ аст.
Вай илова кард: ин тарҳ дар дараҷаи аввал ҳар роҳеро дар масири ташкили кишвари Фаластин мебандад ва сохтори нажодпарастӣ, наслкушӣ ва кӯчи маҷбуриро алайҳи фаластиниҳо тасбит мекунад.
Либерман рӯзи гузашта пешниҳод кард, ки идораи минтақаҳои А ва Б дар Каронаи Ғарбӣ ба Урдун ва минтақаҳои Ҷ ба Тел Авив супорида шавад. Ҳамчунин ҷунбиши Ҳамос бояд ба таври пурра нобуд шавад ва идораи Навори Ғазза ба як тарафи хориҷӣ супорида шавад!
Вай ҳамчунин бар зарурати талош барои пешгирӣ аз ташкили кишвари Фаластин дар Каронаи Ғарбӣ таъкид кард.
Your Comment