Сардори Фадвӣ: мардуми Эрон ба андозаи сари сӯзан аз Амрико ҳарос надоранд

Ба гузориши хабаргузории Абна, сардори Алӣ Фадвӣ, роҳбари гурӯҳи мушовирони фармондеҳи кулли Сипаҳ, шанбе шаб дар гуфтугӯи махсуси хабарӣ гуфт: Тангаи Ҳурмуз дар тамоми ин моҳҳои тӯлонӣ бешубҳа таҳти назорати Эрон будааст.
Роҳбари гурӯҳи мушовирони фармондеҳи кулли Сипаҳ идома дод: қудрати низомии Амрико баҳрӣ аст; яъне дар нерӯи баҳрии худ ҳам нерӯи заминӣ ва ҳам нерӯи ҳавоӣ дорад. Бинобар ин, зуҳури қудрати низомии Амрико дар нерӯи баҳрии ин кишвар аст.
Фадвӣ афзуд: амрикоиҳо аз соли 1853 дар Халиҷи Форс ҳузур доштанд, аммо ҳоло бори аввал ҳеҷ киштии амрикоӣ на танҳо дар Халиҷи Форс, Тангаи Ҳурмуз ва Баҳри Умон, балки ҳатто дар шимоли Уқёнуси Ҳинд ҳузур надорад.
Вай гуфт: амрикоиҳо фирор кардаанд ва беш аз ҳазор километр аз марзҳои мо дур шудаанд. Ин ҳодиса ба ихтиёри худи онҳо набуд, балки натиҷаи иқтидори Ҷумҳурии Исломии Эрон ва нерӯи баҳрии Сипаҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ аст.
Сардори Фадвӣ гуфт: амрикоиҳо иддао доранд, ки метавонанд ҳадди аксар се то чор миллион барел нафтро аз масири ҷанубии Тангаи Ҳурмуз ва берун аз минтақае, ки Эрон расман эълон кардааст, гузаронанд; рақаме, ки дар муқоиса бо ҳаҷми нафти гузаранда аз ин танга, қобили таваҷҷӯҳ нест.
Роҳбари гурӯҳи мушовирони фармондеҳи кулли Сипаҳ афзуд: пеш аз ин ҳар рӯз беш аз 20 миллион барел нафт ба таври расмӣ аз Тангаи Ҳурмуз мегузашт ва илова бар он, миқдоре нафт низ ба таври ғайрирасмӣ содир мешуд.
Вай идома дод: 46 дарсади содироти нафти ҷаҳон аз Тангаи Ҳурмуз мегузашт. Рақами 20 дарсадӣ, ки матраҳ мешавад, ба истеъмоли ҷаҳонии нафт марбут аст; зеро бисёр кишварҳо нафти истеҳсолкардаи худро истеъмол мекунанд ва содирот надоранд.
Фадвӣ афзуд: ҳоло содироти нафт аз ин масир бо ихтилоли асосӣ рӯбарӯ шудааст ва ҳамин мавзӯъ таъсири густурдае бар иқтисоди ҷаҳонӣ, Амрико ва Аврупо гузоштааст.
Your Comment