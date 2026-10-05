Эрон дар роҳи дипломатия ҷиддӣ аст; ҳамон тавре ки дар дифоъ аз худ ҷиддӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири умури хориҷаи кишвари мо, субҳи рӯзи якшанбе дар ҷамъи сафирон ва роҳбарони намояндагиҳои дипломатӣ ва дафтарҳои ташкилотҳои байналмилалии муқими Теҳрон, мавқеъҳои Ҷумҳурии Исломии Эронро дар бораи таҳаввулоти минтақавӣ шарҳ дод ва гузорише аз фаъолиятҳои дипломатии ҳайати намояндагии кишвари мо, ки ба ҳаштоду якумин нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид фиристода шуда буд, пешниҳод кард.
Вай бо ишора ба ҳузури таъсирбахш ва мӯътабари Ҷумҳурии Исломии Эрон дар нишасти Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид, муҳимтарин тадбирҳои андешидашуда дар ҷараёни ҳузур дар Ню-Йорк, аз ҷумла машваратҳои анҷомдодашуда бо раисону вазирони умури хориҷаи беш аз 60 кишвар ва роҳбарони олии ташкилотҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, гуфтугӯ бо марказҳои таҳлилӣ ва расонаҳоро шарҳ дод.
Вазири умури хориҷа бо таъкид бар азмҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои миллии Эрон, шарҳоте дар бораи ташаббуси пешниҳодкардаи Эрон барои бозгардонидани амният ба Тангаи Ҳурмуз дар давоми 7 рӯз пешниҳод кард ва тасреҳ намуд, ки ҷаҳон ба таври возеҳ шоҳиди ҳусни нияти Эрон ва ҷиддияти доимии он дар истифода аз дипломатия барои пешгирӣ аз ташдиди таниш аст.
Арақчӣ афзуд: барои ҳама дар ин нишаст равшан шуд, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар роҳи дипломатия ҷиддӣ аст; ҳамон тавре ки дар дифоъ аз худ ҷиддӣ ва мусаммам аст.
Вазири умури хориҷа бо тавзеҳи мавқеъи принсипии Ҷумҳурии Исломии Эрон нисбат ба зиёдахоҳии Амрико тасреҳ кард: агар душманон бори дигар роҳи бархӯрди низомӣ ва ҷангро интихоб кунанд, посухи Эрон хеле муҳкамтар ва қатъитар аз гузашта хоҳад буд.
Арақчӣ инчунин бо тақбиҳи рафторҳои сахифи мақомоти амрикоӣ нисбат ба ҳайати намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз ҷумла иддаои ихроҷи аъзои ҳайат, қайд кард, ки вуруд ва хуруҷи ҳайати намояндагии Эрон тибқи барномаи пештар эълоншуда анҷом ёфт; бо вуҷуди ин, мақомоти амрикоӣ барои ҷуброни нокомии худ дар талқини инзивои Эрон, ба дурӯғгӯӣ ва иддаои ихроҷи ҳайати намояндагии Эрон даст зад, ки аз як тараф эътирофи ошкори нақзи ӯҳдадориҳои байналмилалии Амрико дар мизбонии Созмони Милали Муттаҳид аст ва аз тарафи дигар, нишондиҳандаи хашми мақомоти амрикоӣ аз ҳузури таъсирбахши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар муҳимтарин рӯйдоди байналмилалӣ мебошад.
Your Comment