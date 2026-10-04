Сардор Муҳиббӣ: Ҷанги Амрико бо Эрон аст ё бо мардуми Амрико?

Ба гузориши хабарагентӣ Абна, сардор Ҳусайн Муҳиббӣ, сухангӯи Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, дар вокуниш ба хабари мушкилоти иқтисодии мардуми Амрико пас аз ҳамлаи ин кишвар алайҳи миллати Эрон бо нашри посте дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Хароҷоти сарсомовар барои фиристодани гурӯҳи нав ба майдони ҷанг, ҳамзамон бо ҷаҳиши нархҳо дар Амрико ва гирифтани нави захираҳои нафтии ин кишвар ба чӣ маъно аст?!
Вай дар идома бо пешниҳоди саволе афзуд: Ҷанг бо Эрон аст ё бо мардуми Амрико?
Your Comment