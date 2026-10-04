Қашқавӣ: Мазмуни музокироти Ню-Йорк бо Исломобод тафовут надошт

Ба гузориши хабарнигори Абна, Ҳасан Қашқавӣ, сухангӯи Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии маҷлис, дар ҳошияи маросими хатми хоҳари вазири корҳои хориҷӣ дар ҷамъи хабарнигорон дар бораи охирин вазъияти музокирот изҳор кард: Он чи дар Ню-Йорк рух дод, идомаи ҳамон баҳсҳое буд, ки дар Исломобод пешниҳод шуда буд ва дар мазмун ҳеҷ тағйироте ба даст наомадааст.
Вай афзуд: «Мо бар он боварем, ки он ҳафт шарт бояд баргузор ва мунъақид шавад то пас аз он, дар бораи мавзӯи Тангаи Ҳурмуз кушоише ба вуҷуд ояд.»
Қашқавӣ бо ишора ба тафовути музокироти Исломобод ва Ню-Йорк гуфт: Тафовути асосии ин ду нишаст, ки дар Ню-Йорк тавассути Қатар ҳамчун миёнарав ва ба шакли ғайримустақим пешниҳод шуд, танҳо дар фишурдагии вақт буд ва на ихтилоф дар мавқеъҳо ё мазмуни музокирот.
Сухангӯи Комиссияи амнияти миллии маҷлис идома дод: Акнун бояд тарафи Амрико дар бораи ин мавзӯъ тасмимгирӣ кунад. Ба назари ман, ҳам мавзӯи Тангаи Ҳурмуз ва ҳам шартҳои пешниҳодшуда дар марҳилаи пас аз музокирот қарор доранд.
Вай дар бораи мавзӯи Тангаи Ҳурмуз низ гуфт: Музокирот дар бораи Тангаи Ҳурмуз байни Эрон ва Умон барои гузариши муваққатӣ ва коридори он равшан аст ва қонуни маҷлис низ мушаххас аст; бинобар ин ин мавзӯъ акнун дар ҳавзаи тасмимгирии мақомоти Амрико қарор дорад.
Қашқавӣ дар идома бо ишора ба таҳаввулоти сиёсии дохилии Амрико изҳор кард: Зоҳиран амрикоиҳо бо ихтилофоти дохилӣ рӯбарӯ ҳастанд ва дар остонаи интихобот низ қарор доранд.
Вай дар поён таъкид кард: «Аз нуқтаи назари масъалаҳои мазмунӣ, ибҳоме вуҷуд надорад, ки ниёз ба музокироти нав дошта бошад ва тасмимгирӣ дар ин замина бар уҳдаи тарафи Амрико аст.»
Your Comment