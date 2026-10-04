Борӯҷердӣ: Сиёсати кишвар тағйирнопазир аст; аз мавқеи худ қафо намекашем

Ба гузориши хабарагентӣ Абна, Алоуддин Борӯҷердӣ, узви Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии маҷлис, дар ҷамъи хабарнигорон бо таъкид бар идомаи сиёсатҳои Ҷумҳурии Исломӣ изҳор кард: Сиёсати Ҷумҳурии Исломӣ муҳкам ва устувор идома хоҳад ёфт ва тағйирнопазир аст.
Вай дар бораи изҳороти ахири Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, гуфт: Ин суҳбатҳо масъалаи нав нестанд ва мо ба ин изҳорот ва он чи ноҳанҷорӣ дар адабиёти раисиҷумҳури Амрико медонем, одат кардаем; бинобар ин ба назари ман ҷои нигаронӣ вуҷуд надорад.
Борӯҷердӣ афзуд: Амрикоиҳо то замоне ки интихоботи худро баргузор накунанд, асосан ба фазои тези низомӣ ва амалиёт ворид нахоҳанд шуд, аммо агар чунин воқеа низ рух диҳад, нерӯҳои мусаллаҳ ва мардуми Эрон комилан омодаанд.
Узви Комиссияи амнияти миллии маҷлис дар бораи пешниҳодҳои ахири Амрико барои музокира низ гуфт: Пешниҳодҳои ахири Амрико тавассути Қатар интиқол дода шудааст ва имрӯз баъд аз зӯҳр бо вазири корҳои хориҷӣ ҷаласае хоҳем дошт то ҷузъиёти ин пешниҳодҳоро баррасӣ кунем.
Вай идома дод: Масрро бо устуворӣ идома хоҳем дод ва аз мавқеъҳои худ қафо намекашем.
Борӯҷердӣ дар бораи Тангаи Ҳурмуз низ изҳор кард: Тангаи Ҳурмуз дар ихтиёри Ҷумҳурии Исломии Эрон аст ва сиёсати Ҷумҳурии Исломӣ дар ин замина бо устуворӣ идома хоҳад ёфт. «Мо барандаи ин ҷанг ҳастем.»
Your Comment