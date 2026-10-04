Панҷ медали тилои ҷаҳонӣ аз ҷониби тими миллии олимпиадаи астрономия ва астрофизика

Ба гузориши Абна, тими миллии олимпиадаи астрономия ва астрофизикаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар давраи нуздаҳуми олимпиадаи ҷаҳонии астрономия ва астрофизика, ки аз 3 то 13 меҳри 1405 (25 сентябр то 5 октябри 2026) дар шаҳри Ханойи Ветнам баргузор шуд, муваффақ ба касби 5 медали тило шуд.
Дар ин давраи мусобиқа, ки бо иштироки беш аз 66 кишвар ва беш аз 320 донишомӯз аз саросари ҷаҳон баргузор шуд, Сарина Алам-пур, Муҳаммадҳусайн Ҳусайнӣ, Ҳирбод Фӯдазӣ, Ҳусайн Масӯмӣ ва Аршия Миршамсӣ Кахкӣ муваффақ ба касби медали тило шуданд.
Аъзои тими Эрон бо пешниҳоди иҷрои дурахшон, бори дигар тавони илмии донишомӯзони кишварро ба намоиш гузоштанд ва ба ин тартиб тими миллии кишвари мо барои сеюмин сол пайиҳам қаҳрамони ҷаҳон шуд.
Your Comment