Мо барои шарикии дарозмуддат бо Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё омодаем

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз сафорати Эрон дар Беларус, Муҳаммадризо Ореф дар ин паём, ки шаби ҷумъа дар ин ҷаласа бо ҳузури нахуствазирон ва мақомоти олирутбаи Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё дар Минск аз ҷониби сафири кишвари мо дар Беларус қироат шуд, илова кард: Эрон омода аст ҳамчун шарики фаъол, қобили эътимод ва дарозмуддат дар масири рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва минтақавӣ бо Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё ширкат кунад.
Вай бо ишора ба пайванди рӯзафзуни байни амнияти сиёсӣ ва амнияти иқтисодӣ тасреҳ кард, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ба чандҷонибагароии воқеӣ, эҳтироми мутақобила ва ҳуқуқи баробари миллатҳо бовар дорад ва Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиёро яке аз бистаҳои муҳим барои рушди ҳамкориҳои минтақавӣ медонад.
Муовини аввали Президент ҳамзамон аз ҳукумат ва мардуми дӯсти Ҷумҳурии Беларус ва бахусус нахуствазири ин кишвар барои мизбонии шоиста ва баргузории ин ҷаласа сипосгузорӣ карда, ҳузури Ҷумҳурии Исломии Эрон дар байни кишварҳои дӯст ва ҳамкори АвруОсиёро фурсати арзишманд барои гуфтугӯ дар бораи таҳаввулоти ҷорӣ ва тарҳрезии масири ояндаи ҳамкориҳои муштарак байни кишварҳои узви Иттиҳод донист.
Ореф дар идома, бо маҳкум кардани таҷовузи низомии Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, ин иқдомотро нақзи ошкори принсипҳои бунёдии ҳуқуқи байналмилал, Оинномаи Миллали Муттаҳид, ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии кишварҳои мустақил унвон кард.
Вай бо ишора ба зарарҳои воридшуда ба марказҳои ғайринизомӣ ва мардуми бедифои кишвари мо, аз ҷумла мактаби кӯдакон дар Минаб, бар зарурати эҳтиром ба принсипҳо ва қоидаҳои ҳуқуқи байналмилал таъкид кард.
Ореф ҳамчунин бо таъкид бар он ки мухолифат бо якҷонибагароӣ ба маънои дифоъ аз як кишвари мушаххас нест, изҳор дошт: Мухолифат бо якҷонибагароӣ дар воқеъ дифоъ аз ҳокимияти давлатҳо, озодии тиҷорат, истиқлоли иқтисодӣ ва ҳуқуқи миллатҳо барои интихоби масири рушд ва шарикони худ аст.
Your Comment