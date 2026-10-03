Кинояи Бақоӣ ба Канада: вақте ҳақиқат дафн шудааст, «оштӣ» чӣ маъно дорад?

Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар паём дар шабакаи X ба муносибати 30 сентябр (Рӯзи миллии ҳақиқат ва оштӣ дар Канада), ки кашфи садҳо қабри беном ва нишони кӯдакони бумӣ, ки дар низоми таълимии мактабҳои шабонарӯзӣ таҳсил мекарданд, ёдовар мешавад, навишт:
«Сарнавишти талхи кӯдакони бумии Канада ҳанӯз виҷдони ҷаҳонро озор медиҳад; кӯдаконе, ки ба зӯр аз оилаҳояшон ҷудо карда шуданд, ном, забон ва ҳувияташон аз онҳо гирифта шуд ва дар низоми ҳамсонсозии иҷборӣ қарор дода шуданд — низоме, ки дар он бисёре аз онҳо бераҳмона мавриди озор қарор гирифтанд ва бисёре аз онҳо дур аз хона ҷон доданд ва дар қабрҳои беном ва нишон дафн шуданд.
30 сентябр ҳамчун «Рӯзи миллии ҳақиқат ва оштӣ» дар Канада номгузорӣ шудааст, зоҳиран бо ҳадафи эҳтиром ба бозмондагони мактабҳои шабонарӯзии бумиён ва оилаҳои онҳо ва ёдбуд аз садҳо донишомӯзи бумии бегуноҳе, ки ҳеҷ гоҳ ба хона барнагаштанд.
Бо ин ҳол, оштиро наметавон дар ҳадди як рӯзи бузургдошт ё таърифҳои сиёсӣ коҳиш дод. Вақте ҳанӯз ба саволҳои ҷиддӣ дар бораи мактабҳои шабонарӯзӣ посух дода нашудааст ва амалкард ва моҳияти ин мактабҳо дар ҳолаи ибҳом боқӣ мондааст, амри «оштӣ» ноқис хоҳад монд.
Дарду ранҷи кӯдакони бумӣ мавзӯе барои ҷанги фарҳангӣ нест, балки масъалаест, ки ба ҳақиқат ва посухгӯӣ марбут аст.
Посух ба саволҳои марбут ба қабрҳои беном ва нишони кӯдакони бумӣ ниёз ба пешниҳоди далелҳо, шаффофият ва масъулиятпазирӣ дорад, на инкор, таҳриф ё сукут.
Бе баён кардани ҳақиқат, оштӣ имконнопазир хоҳад буд; ва бе посухгӯӣ, адолат муҳаққақ нахоҳад гардид.»
Your Comment