Хатибзода: Эрон хоҳони кафолатҳои воқеии Амрико барои хотимаи ҷанг аст

Ба гузориши хабаргузории Абна, Саид Хатибзода панҷшанбе дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии Русия 1 ва дар посух ба саволе дар бораи гузоришҳои расонаҳои амрикоӣ дар бораи ба бенбӯст расидани музокироти пешрав бо миёнаравии тарафи Қатар изҳор кард.
Раиси Маркази таҳқиқоти сиёсӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ ҳамчунин афзуд: Барнома ва сиёсати мо ин аст, ки бикӯшем ин буҳронро тавассути дипломатия хотима диҳем, ҳарчанд тарафи муқобил борҳо ба мизu музокирот хиёнат кардааст.
Вай хотирнишон кард: Мо дар тӯли ҳафтаҳои гузашта ва пас аз нақзи тафоҳумномаи Исломабод аз ҷониби ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дар баробари он ки омодагиҳои мудофиавии худро дар ҳадди аксар нигоҳ доштему барои ҳар сенария омода будаем ва ҳастем, дар айни ҳол ҳамчун кишваре, ки ҳамеша кӯшиш кардааст аз буҳронҳо дар минтақа пешгирӣ кунад, кӯшиш кардем пешниҳодҳои худро тавассути миёнаравҳо, аз ҷумла Қатар ва Покистон ва дар посух ба саволҳое, ки шуда буд, пешниҳод кунем.
Хатибзода гуфт: Аз ҷумлаи ин пешниҳодҳо, тарҳи ҳаллуфаслu ҳафтрӯза ё тарҳи ташаббуси ҳафтрӯза аст, ки ҳоло ҳама аз он огоҳанд. Мо ин тарҳро ба тарафи амрикоӣ тавассути Қатар пешниҳод кардем ва ба наздикӣ назароти тарафи муқобилро тавассути миёнарави қатарӣ ва дар таваққуфи кӯтоҳи ҳайати вазорати хориҷа дар масири бозгашт аз Ню Йорк гирифтем. Дар посух, назароти ибтидоӣ ҳамон ҷо ба миёнарави қатарӣ пешниҳод шуда ва тӯб дар замини Амрико аст.
Your Comment