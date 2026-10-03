Тахт-Равончӣ: Лондон бояд барои иштирок дар таҷовузи низомӣ алайҳи Эрон посухгӯ бошад

Ба гузориши хабаргузории Абна, дар пайи иттиҳомзнӣи воҳии нахуствазири Бритониё алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, «Ҳюго Шӯртер» сафири ин кишвар дар Теҳрон рӯзи панҷшанбе 9 моҳи Меҳр аз сӯи «Маҷид Тахт-Равончӣ» муовини сиёсии вазири корҳои хориҷӣ эҳзор ва маротиби эътирози шадиди Ҷумҳурии Исломии Эрон нисбат ба идомаи равиши харобиовари ҳукумати Бритониё дар қиболи Эрон ба вай иблоғ гардид.
Дар ин ҷаласаи эҳзор, муовини сиёсии вазири корҳои хориҷии кишвари мо ҳамзамон бо ёдоварии масъулияти байналмилалии ҳукумати Бритониё ба сабаби иқдомоти мухолифонаи сершумор алайҳи миллати Эрон, бахусус дар ихтиёр гузоштани пойгоҳҳои низомӣ ва имконоти таҳти салоҳияти Бритониё барои тадоруку иҷрои таҷовузи низомии Амрико-Сahюнистӣ алайҳи Эрон, таъкид кард: «Корзори таблиғотии ахири ҳукумати Бритониё дар тарҳи иттиҳоми беасос ба баҳонаи кӯшиш барои харобкорӣ дар пойгоҳи Фейрфорд, ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонад ҳамдастии Бритониёро дар таҷовузи низомӣ алайҳи миллати Эрон таҳти шуоъ қарор диҳад ва ҳукумати Бритониё бояд посухгӯи иштирок дар ҷинояти таҷовуз ва ҷиноятҳои ҷангӣ иртикобшуда аз сӯи Амрико ва режими сahюнистӣ бошад.»
Тахт-Равончӣ ҳамзамон бо радди даъвои беасос ва сахифи мақомоти англисӣ дар марбут донистани тарҳи харобкорӣ дар пойгоҳи низомии Фейрфорд ба Эрон, бар зарурати тавзеҳи расмии ҳукумати Бритониё дар ин хусус ва ислоҳи равиши ношоистаи он дар қиболи Эрон таъкид кард.
Сафири Бритониё таъкид кард, ки маротиби эътирози Ҷумҳурии Исломии Эронро ба Лондон инъикос хоҳад кард.
Your Comment