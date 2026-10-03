Сипоҳ: Давраи таҳдиди беҳазина ба поён расид

Ба гузориши хабаргузории Абна, Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар баёнияе ба муносибати дуввумин солгарди амалиёти «Ваъдаи содиқ 2», даҳуми моҳи Меҳрро ёдовари ин амалиёт ва ҳамлаи мушакӣи Нерӯи ҳавофазои Сипоҳ ба ҳадафҳо дар сарзаминҳои ишғолӣ дар соли 1403 донист.
Дар ин баёния омадааст: Даҳуми моҳи Меҳр ёдовари ҳамосаи таърихӣ ва мондагори «амалиёти Ваъдаи содиқ 2» ва ҳамлаи таърихӣ ва ифтихоромези Нерӯи ҳавофазои Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар соли 1403 аст; амалиёте, ки дар ҷараёни он Ҷумҳурии Исломии Эрон дар посух ба шаҳодати фармондеҳон ва роҳбарони ҷабҳаи муқовимат аз ҷумла шаҳид Исмоил Ҳания, шаҳид Сайид Ҳасан Насруллоҳ ва шаҳид Сарлашкарu Посдор Аббос Нилфурӯшон, ҳадафҳоро дар сарзаминҳои ишғолӣ бо мушакҳо ва паҳподҳои нуқтазан ҳадаф қарор дод.
Сипоҳ дар идомаи ин амалиётро илова бар посух ба таҷовузот ва ҷиноёти режими сahюнистӣ, ҳомили паёми равшан ба душманони миллати Эрон донист ва тасреҳ кард: «Давраи таҳдиди беҳазина ба поён расидааст ва ҳар тааддӣ посухи пушаймонкунанда ва дарднокро дар пай хоҳад дошт.»
Дар бахши дигари ин баёния бо ишора ба нақши фармондеҳони олии Сипоҳ дар тарҳрезӣ ва иҷрои амалиёти «Ваъдаи содиқ 2» омадааст: Ин амалиёти роҳбурдӣ бо ҳидоят ва тадбири Сепҳбади Посдор шаҳид Муҳаммад Боқирӣ, фармондеҳии Сепҳбади Посдор шаҳид Ҳусайн Саломӣ, нубуғи техникӣ ва иқтидори таҳоҷумии Сардори Сарлашкарu Посдор шаҳид Амиралӣ Ҳоҷизода ва дирояти амалиётӣ ва рӯҳияи ҷиҳодӣи Сардори Рашид Сарлашкарu Посдор шаҳид Маҳмуд Боқирӣ анҷом шуд ва қудрати мушакии Ҷумҳурии Исломии Эронро ба намоиш гузошт.
Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ ҳамчунин бо гиромидошти ёд ва номи шаҳидони ҷабҳаи муқовимат ва нерӯҳои мусаллаҳ, таъкид кард: Иқтидори Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар ҷангҳои ахир дар канори дигар нерӯҳои мусаллаҳ, дар баробари Амрико ва режими сahюнистӣ ба намоиш гузошта шуд ва ин ниҳодро ба яке аз рукнҳои қудрати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар нигоҳи дӯстон ва душманон табдил дод.
Your Comment